https://sputniknews.com.tr/20230918/wang-yi-rusya-ve-cin-dunyadaki-stratejik-istikrarin-saglanmasinda-ozel-bir-sorumluluk-tasiyor-1075578131.html

Çin Dışişleri: Rusya ve Çin dünyadaki stratejik istikrarın sağlanmasında özel bir sorumluluk taşıyor

Çin Dışişleri: Rusya ve Çin dünyadaki stratejik istikrarın sağlanmasında özel bir sorumluluk taşıyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya ve Çin’in dünyadaki stratejik istikrarın korunması konusunda özel bir sorumluluk taşıdığını belirtti. 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T22:19+0300

2023-09-18T22:19+0300

2023-09-18T22:27+0300

dünya

rusya

çin

sergey lavrov

wang yi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Moskova'da bir araya geldi.Rusya Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmenin başında konuşan Wang, mevcut bölgesel ve uluslararası durumun sürekli temasta olmayı ve stratejik etkileşimi ileriye taşımak için faaliyetleri koordine etmeyi gerektirdiğini belirtti.Çinli diplomat, “Çin ve Rusya bağımsız dış politika izliyor. İşbirliğimiz kimseye yönelik değil ve diğer ülkelerden etkilenmiyor” diye konuştu.Çin ve Rusya'nın, dünyanın önde gelen güçleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak, küresel stratejik istikrarın ve dünyanın kalkınmasının sürdürülmesinde özel bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Wang, "Çin ve Rusya, hegemonyayı ve blok çatışmasını sürdürmeye çalışan güçlerin şiddetli tek taraflı eylemleri ile bağlantılı olarak uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Çin, Rus ortaklarıyla birlikte, daha önce olduğu gibi, çok taraflı ilkelerin korunması, çok kutuplu bir dünyanın oluşumu ve daha adil bir dünya düzeninin kurulmasına katkıda bulunmaya hazır” ifadelerini kullandı.Lavrov da Çin ve Rusya’nın ‘dünyanın tektonik hareketlere maruz kaldığı zorlu şartlarda’ çalıştığını kabul ederek, “Rusya ve Çin işbirliği dünya meselelerinde adaleti sağlamak, çeşitli yönlerde gelişen süreçlerde çıkar dengesini sağlamak açısından önemlidir” diye konuştu.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun çalışmalarını başlattığını, ardından Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi ve daha üst düzey birçok toplantı yapılacağını hatırlatan Lavrov, “Bu forumlar sırasında koordineli çalışmamızın devam edeceğinden ve uluslararası toplumun tüm halklarının isteklerini karşılayacak sonuçların elde edileceğinden eminim” vurgusunu yaptı.

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