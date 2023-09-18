https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-savunma-bakanliginda-buyuk-temizlik-tum-bakan-yardimcilari-gorevden-alindi-1075567603.html
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Tüm bakan yardımcıları görevden alındı
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Tüm bakan yardımcıları görevden alındı
Ukrayna Hükümeti’nin, Savunma Bakanı’nın tüm yardımcılarının görevine son verdiği belirtildi. Aralarında, geçtiğimiz günlerde Andreyevka köyünün Ukrayna... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T15:19+0300
2023-09-18T15:19+0300
2023-09-18T15:19+0300
ukrayna krizi
yalan
iletişim
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
hanna maliar
ukrayna savunma bakanlığı
istifa
görevden alma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103887/01/1038870166_0:146:2913:1785_1920x0_80_0_0_f04d500cce18176096298eb16cb0e21f.jpg
Ukrayna parlamentosu Yüksek Şura’nın milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram paylaşımında, “Bakanlar Kabinesi az önce tüm savunma bakan yardımcılarını ve bakanlığın devlet sekreterini görevden aldı. Malyar da kovuldu” diye yazdı.Hükümetin parlamentodaki temsilcisi Taras Melniçuk, görevlerine son verilen bakan yardımcılarının Vladimir Gavrilov, Rostislav Zamlinskiy, Denis Şarapov, Andrey Şevçenko, Vitaliy Deynega ve Sekreter Konstantin Veşçenko olduğunu belirtti.Hanna Maliar, 14 Eylül Perşembe günü, Ukrayna ordusunun Bahmut şehrinin güneyindeki Andreyevka köyünü ele geçirdiğini öne sürmüştü. Rusya tarafı bu bilgiyi yalanlamış, Andreyevka ve Kleşeyevka köylerinde şiddetli çatışmaların yaşandığını açıklamıştı. Ardından Maliar, açıklamasını iletişimdeki kopukluğa bağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230918/trump-ukrayna-kacinabilecegi-bir-savasta-kaybediyor-1075561884.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103887/01/1038870166_171:0:2743:1929_1920x0_80_0_0_836319d2d6cea87c2238d659b8047e93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yalan, iletişim, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, hanna maliar, ukrayna savunma bakanlığı, istifa, görevden alma, kovulma, kovulanlar, ukrayna parlamentosu
yalan, iletişim, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, hanna maliar, ukrayna savunma bakanlığı, istifa, görevden alma, kovulma, kovulanlar, ukrayna parlamentosu
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Tüm bakan yardımcıları görevden alındı
Abone ol
Ukrayna Hükümeti’nin, Savunma Bakanı’nın tüm yardımcılarının görevine son verdiği belirtildi. Aralarında, geçtiğimiz günlerde Andreyevka köyünün Ukrayna ordusunun kontrolüne geçtiği yalanını söyleyen Hanna Maliar da yer alıyor.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Şura
’nın milletvekili Aleksey Gonçarenko
, Telegram
paylaşımında, “Bakanlar Kabinesi az önce tüm savunma bakan yardımcılarını ve bakanlığın devlet sekreterini görevden aldı. Malyar da kovuldu”
diye yazdı.
Hükümetin parlamentodaki temsilcisi Taras Melniçuk, görevlerine son verilen bakan yardımcılarının Vladimir Gavrilov, Rostislav Zamlinskiy, Denis Şarapov, Andrey Şevçenko, Vitaliy Deynega ve Sekreter Konstantin Veşçenko olduğunu belirtti.
Hanna Maliar, 14 Eylül Perşembe günü, Ukrayna ordusunun Bahmut şehrinin güneyindeki Andreyevka köyünü ele geçirdiğini öne sürmüştü. Rusya tarafı bu bilgiyi yalanlamış, Andreyevka ve Kleşeyevka köylerinde şiddetli çatışmaların yaşandığını açıklamıştı. Ardından Maliar, açıklamasını iletişimdeki kopukluğa bağlamıştı.