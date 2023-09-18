https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-savunma-bakanliginda-buyuk-temizlik-tum-bakan-yardimcilari-gorevden-alindi-1075567603.html

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Tüm bakan yardımcıları görevden alındı

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Tüm bakan yardımcıları görevden alındı

Ukrayna Hükümeti’nin, Savunma Bakanı’nın tüm yardımcılarının görevine son verdiği belirtildi. Aralarında, geçtiğimiz günlerde Andreyevka köyünün Ukrayna... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T15:19+0300

2023-09-18T15:19+0300

2023-09-18T15:19+0300

ukrayna krizi

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Şura’nın milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram paylaşımında, “Bakanlar Kabinesi az önce tüm savunma bakan yardımcılarını ve bakanlığın devlet sekreterini görevden aldı. Malyar da kovuldu” diye yazdı.Hükümetin parlamentodaki temsilcisi Taras Melniçuk, görevlerine son verilen bakan yardımcılarının Vladimir Gavrilov, Rostislav Zamlinskiy, Denis Şarapov, Andrey Şevçenko, Vitaliy Deynega ve Sekreter Konstantin Veşçenko olduğunu belirtti.Hanna Maliar, 14 Eylül Perşembe günü, Ukrayna ordusunun Bahmut şehrinin güneyindeki Andreyevka köyünü ele geçirdiğini öne sürmüştü. Rusya tarafı bu bilgiyi yalanlamış, Andreyevka ve Kleşeyevka köylerinde şiddetli çatışmaların yaşandığını açıklamıştı. Ardından Maliar, açıklamasını iletişimdeki kopukluğa bağlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230918/trump-ukrayna-kacinabilecegi-bir-savasta-kaybediyor-1075561884.html

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