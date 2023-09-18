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Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Tüm bakan yardımcıları görevden alındı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-savunma-bakanliginda-buyuk-temizlik-tum-bakan-yardimcilari-gorevden-alindi-1075567603.html
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Tüm bakan yardımcıları görevden alındı
Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Tüm bakan yardımcıları görevden alındı
Ukrayna Hükümeti’nin, Savunma Bakanı’nın tüm yardımcılarının görevine son verdiği belirtildi. Aralarında, geçtiğimiz günlerde Andreyevka köyünün Ukrayna... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T15:19+0300
2023-09-18T15:19+0300
ukrayna krizi
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iletişim
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ukrayna savunma bakanlığı
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Şura’nın milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram paylaşımında, “Bakanlar Kabinesi az önce tüm savunma bakan yardımcılarını ve bakanlığın devlet sekreterini görevden aldı. Malyar da kovuldu” diye yazdı.Hükümetin parlamentodaki temsilcisi Taras Melniçuk, görevlerine son verilen bakan yardımcılarının Vladimir Gavrilov, Rostislav Zamlinskiy, Denis Şarapov, Andrey Şevçenko, Vitaliy Deynega ve Sekreter Konstantin Veşçenko olduğunu belirtti.Hanna Maliar, 14 Eylül Perşembe günü, Ukrayna ordusunun Bahmut şehrinin güneyindeki Andreyevka köyünü ele geçirdiğini öne sürmüştü. Rusya tarafı bu bilgiyi yalanlamış, Andreyevka ve Kleşeyevka köylerinde şiddetli çatışmaların yaşandığını açıklamıştı. Ardından Maliar, açıklamasını iletişimdeki kopukluğa bağlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230918/trump-ukrayna-kacinabilecegi-bir-savasta-kaybediyor-1075561884.html
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yalan, iletişim, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, hanna maliar, ukrayna savunma bakanlığı, istifa, görevden alma, kovulma, kovulanlar, ukrayna parlamentosu
yalan, iletişim, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, hanna maliar, ukrayna savunma bakanlığı, istifa, görevden alma, kovulma, kovulanlar, ukrayna parlamentosu

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nda büyük temizlik: Tüm bakan yardımcıları görevden alındı

15:19 18.09.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinUkrayna Parlamentosu
Ukrayna Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
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Ukrayna Hükümeti’nin, Savunma Bakanı’nın tüm yardımcılarının görevine son verdiği belirtildi. Aralarında, geçtiğimiz günlerde Andreyevka köyünün Ukrayna ordusunun kontrolüne geçtiği yalanını söyleyen Hanna Maliar da yer alıyor.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Şura’nın milletvekili Aleksey Gonçarenko, Telegram paylaşımında, “Bakanlar Kabinesi az önce tüm savunma bakan yardımcılarını ve bakanlığın devlet sekreterini görevden aldı. Malyar da kovuldu” diye yazdı.
Hükümetin parlamentodaki temsilcisi Taras Melniçuk, görevlerine son verilen bakan yardımcılarının Vladimir Gavrilov, Rostislav Zamlinskiy, Denis Şarapov, Andrey Şevçenko, Vitaliy Deynega ve Sekreter Konstantin Veşçenko olduğunu belirtti.
Hanna Maliar, 14 Eylül Perşembe günü, Ukrayna ordusunun Bahmut şehrinin güneyindeki Andreyevka köyünü ele geçirdiğini öne sürmüştü. Rusya tarafı bu bilgiyi yalanlamış, Andreyevka ve Kleşeyevka köylerinde şiddetli çatışmaların yaşandığını açıklamıştı. Ardından Maliar, açıklamasını iletişimdeki kopukluğa bağlamıştı.
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