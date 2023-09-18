https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-ordusu-rusyanin-kursk-bolgesinde-bir-kasabayi-bombaladi-11-evde-hasar-olustu-1075560782.html

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Kursk bölgesindeki kasabayı bombaladı: 11 ev hasar aldı, 1 kadın yaralandı

Ukrayna ordusu, Rusya’nın Kursk bölgesindeki kasabayı bombaladı: 11 ev hasar aldı, 1 kadın yaralandı

Rusya’nın Kursk bölgesinin Valisi Starovoyt, Ukrayna ordusunun Tetkino kasabasına 21 mermi attığı, saldırı sonucu 11 konutta hasar meydana geldiğini ve 1... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T12:09+0300

2023-09-18T12:09+0300

2023-09-18T12:16+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

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Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram paylaşımında, “Gluşkovsk İlçesi Tetkino kasabası, bu sabah iki kez Ukrayna yönünden saldırıya uğradı. Toplamda 21 atış tespit edildi. Saldırı sonucu servis hatları zarar gördü, köyün bazı sokakları elektrik, su ve doğalgazsız kaldı. Durum güvenli hale gelir gelmez acil müdahale ekipleri onarım çalışmalarına başlayacak” diye yazdı.Vali, “11 konutun çatılarında, duvarlarında ve çitlerinde de hasar meydana geldi. Sahiplerine onarım konusunda kesinlikle yardımcı olacağız” ifadesini kullandı.Tetkino geçen Pazar günü de saldırıya maruz kalmış, bir trafo merkezi hasar görmüş, kasabanın bir kısmı elektriksiz kalmıştı.‘Bir kadın yaralandı’Starovoyt, olayla ilgili yaptığı ikinci paylaşımda, Ukrayna ordusunun Tetkino saldırısında bir kadının yaralandığını duyurdu.Kadının ilçe hastanesine kaldırıldığı ve gereken tüm tıbbi yardımı aldığını belirten Kursk Valisi, gerekirse yaralının bölge hastanesine transfer edileceğini kaydetti.Kadının oturduğu evin, mermi isabeti nedeniyle alev aldığını yazan Starovoyt, konutu onarma sözünü verdi.

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