https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyeti-yonetim-binasina-fuzeli-saldiri-duzenledi-1075570526.html
Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetim binasına füzeli saldırı düzenledi
Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetim binasına füzeli saldırı düzenledi
Donetsk kentinin merkezinde yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) yönetim binasının yakınında patlamalar meydana geldi. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T17:18+0300
2023-09-18T17:18+0300
2023-09-18T17:22+0300
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Donetsk'in merkezinde, DHC n yönetim binasının yakınında patlamalar meydana geldi, ateşlenen füzelerden biri doğrudan binanın çatısına isabet etti, parçalar etraftaki yollara saçıldı.Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki DHC temsilciliği, Ukraynalı militanların 14.50’de çok namlulu roketatar sistemlerinden kentin merkezine üç füze ateşledi. Temsilcilik, hangi tip silahtan ateş edildiğini netleştirmedi.Diğer yandan Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Donetsk merkezinin saldırıya maruz kaldığını doğrulayarak, ‘Puşkin Bulvarı'nın risk altında olduğunu’ ifade etti.Daha sonra DHC lideri Denis Puşilin, ön bilgilere göre saldırıda yaralanan olmadığını açıkladı.Puşilin, “Donetsk’in merkezinin bombalanması sonucu sivil altyapının tahrip olduğu tespit edildi, ön bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230918/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-8-saldirisi-puskurtuldu-1075568329.html
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Ukrayna ordusu Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetim binasına füzeli saldırı düzenledi
17:18 18.09.2023 (güncellendi: 17:22 18.09.2023) Abone ol
Donetsk kentinin merkezinde yer alan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) yönetim binasının yakınında patlamalar meydana geldi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Donetsk'in merkezinde, DHC n yönetim binasının yakınında patlamalar meydana geldi, ateşlenen füzelerden biri doğrudan binanın çatısına isabet etti, parçalar etraftaki yollara saçıldı.
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki DHC temsilciliği, Ukraynalı militanların 14.50’de çok namlulu roketatar sistemlerinden kentin merkezine üç füze ateşledi. Temsilcilik, hangi tip silahtan ateş edildiğini netleştirmedi.
Diğer yandan Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Donetsk merkezinin saldırıya maruz kaldığını doğrulayarak, ‘Puşkin Bulvarı'nın risk altında olduğunu’ ifade etti.
Daha sonra DHC lideri Denis Puşilin, ön bilgilere göre saldırıda yaralanan olmadığını açıkladı.
Puşilin, “Donetsk’in merkezinin bombalanması sonucu sivil altyapının tahrip olduğu tespit edildi, ön bilgilere göre ölen ya da yaralanan olmadı” diye konuştu.