https://sputniknews.com.tr/20230918/rusyada-ukrayna-adina-sabotaj-yapmaya-hazirlanan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1075558042.html
Rusya’da, Ukrayna adına sabotaj yapmaya hazırlanan bir kişi gözaltına alındı
Rusya’da, Ukrayna adına sabotaj yapmaya hazırlanan bir kişi gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servislerinden, Kaluga Bölgesi’ndeki askeri hedeflere ve alışveriş merkezlerine yönelik sabotaj yapma... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T10:43+0300
2023-09-18T10:43+0300
2023-09-18T10:43+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
ukrayna krizi
fsb
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
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FSB Kaluga İdaresi’nden yapılan açıklamada, inşaat sektöründe çalışmak üzere geçen Nisan ayında Ukrayna’dan Kaluga Bölgesi’ne gelen 1990 doğumlu bir Rusya vatandaşının tespit edildiği belirtilerek, “Söz konusu kişinin, Ukrayna gizli servisler tarafından başta askeri tesislere ve alışveriş merkezlerine yönelik sabotajlar dahil kalabalık yerlerde toplum için tehlikeli eylemleri gerçekleştirmeye kışkırtıldığı belirlendi. Adam, 2023 Nisan ayında Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından işe alındığını itiraf etti” dendi.Kişinin, Ukrayna gizli servislerinin talimatıyla Rusya’ya geldiği, lakin planını hayata geçiremediği kaydedildi.Açıklamada, vatandaşın henüz Rusya’nın güvenliğine zarar verecek eylemlerde bulunmadığı gerekçesiyle kendisine, Rusya Ceza Kanunu’nun 'Yabancı bir devlet, uluslararası veya yabancı kuruluşla gizlilik esasına dayalı işbirliği yapma' maddesinde öngörülen suçları işlemeye yönelik eylemlerinin kabul edilemez olduğu yönünde resmi ihtarın yapıldığı bildirildi.Rusya’da söz konusu suçtan 8 yıl hapis cezası verildiğini anımsatan FSB, kişinin yabancılardan aldığı emirleri yerine getirmemesi ve bu konuda zamanında yetkililere bilgi vermesi durumunda cezadan muaf tutulduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230918/nebenzya-tarafsiz-ulkeler-ukraynanin-sundugu-baris-formulune-destek-vermiyor-1075557349.html
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sabotaj, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), ceza, vatandaş, rus
sabotaj, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), ceza, vatandaş, rus
Rusya’da, Ukrayna adına sabotaj yapmaya hazırlanan bir kişi gözaltına alındı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna gizli servislerinden, Kaluga Bölgesi’ndeki askeri hedeflere ve alışveriş merkezlerine yönelik sabotaj yapma talimatını alan ama henüz bunu hayata geçirmeyen bir Rusya vatandaşına bu eylemlerin kabul edilemez olduğu yönünde resmi ihtar yapıldığını belirtti.
FSB Kaluga İdaresi’nden yapılan açıklamada, inşaat sektöründe çalışmak üzere geçen Nisan ayında Ukrayna’dan Kaluga Bölgesi’ne gelen 1990 doğumlu bir Rusya vatandaşının tespit edildiği belirtilerek, “Söz konusu kişinin, Ukrayna gizli servisler tarafından başta askeri tesislere ve alışveriş merkezlerine yönelik sabotajlar dahil kalabalık yerlerde toplum için tehlikeli eylemleri gerçekleştirmeye kışkırtıldığı belirlendi. Adam, 2023 Nisan ayında Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından işe alındığını itiraf etti” dendi.
Kişinin, Ukrayna gizli servislerinin talimatıyla Rusya’ya geldiği, lakin planını hayata geçiremediği kaydedildi.
Açıklamada, vatandaşın henüz Rusya’nın güvenliğine zarar verecek eylemlerde bulunmadığı gerekçesiyle kendisine, Rusya Ceza Kanunu’nun 'Yabancı bir devlet, uluslararası veya yabancı kuruluşla gizlilik esasına dayalı işbirliği yapma' maddesinde öngörülen suçları işlemeye yönelik eylemlerinin kabul edilemez olduğu yönünde resmi ihtarın yapıldığı bildirildi.
Rusya’da söz konusu suçtan 8 yıl hapis cezası verildiğini anımsatan FSB, kişinin yabancılardan aldığı emirleri yerine getirmemesi ve bu konuda zamanında yetkililere bilgi vermesi durumunda cezadan muaf tutulduğu kaydedildi.