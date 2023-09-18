https://sputniknews.com.tr/20230918/rusya-savunma-bakanligi-guney-donetsk-cephesinde-ukrayna-ordusunun-3-grubu-yok-edildi-1075564756.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Güney Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun 3 grubu yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Güney Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun 3 grubu yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk cephesinde Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna ordusunun 3 saldırısını püskürttüğünü, düşman güçlerin yaklaşık 170 asker... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T13:43+0300
2023-09-18T13:43+0300
2023-09-18T13:43+0300
rusya
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ukrayna krizi
saldırı
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zaporojye
püskürtme
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Güney Donetsk cephesinde, son bir gün içerisinde, Vostok ordu grubu birimlerinin hava ve topçu kuvvetleriyle işbirliğindeki cesur eylemleri sonucu, Ukrayna ordusu 35. ve 36. deniz tugaylarına bağlı taarruz gruplarının Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Staromayorsk ve Zaporojye Bölgesi’nin Priyutnoye yerleşimleri yakınındaki üç saldırısı püskürtüldü” ifadesine yer verildi.Ayrıca Ukrayna ordusunun Ugledar şehri ve Voskresenka köyü yakınlarındaki mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, “Düşmanın kayıpları yaklaşık 170 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, beş otomobil, bir elektronik harp istasyonu olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-bolgesindeki-koyleri-bombaladi-1075564352.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, hava saldırısı, zaporojye, püskürtme, rus ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, donetsk, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, hava saldırısı, zaporojye, püskürtme, rus ordusu
Rusya Savunma Bakanlığı: Güney Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun 3 grubu yok edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk cephesinde Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna ordusunun 3 saldırısını püskürttüğünü, düşman güçlerin yaklaşık 170 asker ve 7 savaş aracı kaybettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Güney Donetsk cephesinde, son bir gün içerisinde, Vostok ordu grubu birimlerinin hava ve topçu kuvvetleriyle işbirliğindeki cesur eylemleri sonucu, Ukrayna ordusu 35. ve 36. deniz tugaylarına bağlı taarruz gruplarının Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Staromayorsk ve Zaporojye Bölgesi’nin Priyutnoye yerleşimleri yakınındaki üç saldırısı püskürtüldü” ifadesine yer verildi.
Ayrıca Ukrayna ordusunun Ugledar şehri ve Voskresenka köyü yakınlarındaki mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, “Düşmanın kayıpları yaklaşık 170 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, beş otomobil, bir elektronik harp istasyonu olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.