https://sputniknews.com.tr/20230918/rusya-savunma-bakanligi-guney-donetsk-cephesinde-ukrayna-ordusunun-3-grubu-yok-edildi-1075564756.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Güney Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun 3 grubu yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Güney Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun 3 grubu yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk cephesinde Rus ordusunun son 24 saatte Ukrayna ordusunun 3 saldırısını püskürttüğünü, düşman güçlerin yaklaşık 170 asker... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T13:43+0300

2023-09-18T13:43+0300

2023-09-18T13:43+0300

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zaporojye

püskürtme

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Güney Donetsk cephesinde, son bir gün içerisinde, Vostok ordu grubu birimlerinin hava ve topçu kuvvetleriyle işbirliğindeki cesur eylemleri sonucu, Ukrayna ordusu 35. ve 36. deniz tugaylarına bağlı taarruz gruplarının Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Staromayorsk ve Zaporojye Bölgesi’nin Priyutnoye yerleşimleri yakınındaki üç saldırısı püskürtüldü” ifadesine yer verildi.Ayrıca Ukrayna ordusunun Ugledar şehri ve Voskresenka köyü yakınlarındaki mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendiğini bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, “Düşmanın kayıpları yaklaşık 170 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, beş otomobil, bir elektronik harp istasyonu olarak gerçekleşti” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230918/ukrayna-ordusu-rusyanin-belgorod-bolgesindeki-koyleri-bombaladi-1075564352.html

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