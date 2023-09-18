https://sputniknews.com.tr/20230918/mansur-yavastan-sizlere-mujdeli-bir-haberim-var-paylasimi-ekonomimize-can-verecek-1075569401.html

Mansur Yavaş'tan 'Sizlere müjdeli bir haberim var' paylaşımı: 'Ekonomimize can verecek'

Mansur Yavaş'tan 'Sizlere müjdeli bir haberim var' paylaşımı: 'Ekonomimize can verecek'

ABB Başkanı Yavaş sosyal medyadan 'Sizlere müjdeli bir haberim var' başlığıyla Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesine ilişkin... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

mansur yavaş

ekonomi

unesco

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesine dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yavaş, "Sizlere müjdeli bir haberim var" cümlesiyle başladığı açıklamasında şunları ifade etti:

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