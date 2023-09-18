https://sputniknews.com.tr/20230918/mansur-yavastan-sizlere-mujdeli-bir-haberim-var-paylasimi-ekonomimize-can-verecek-1075569401.html
Mansur Yavaş'tan 'Sizlere müjdeli bir haberim var' paylaşımı: 'Ekonomimize can verecek'
Mansur Yavaş'tan 'Sizlere müjdeli bir haberim var' paylaşımı: 'Ekonomimize can verecek'
ABB Başkanı Yavaş sosyal medyadan 'Sizlere müjdeli bir haberim var' başlığıyla Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesine ilişkin... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T16:33+0300
2023-09-18T16:33+0300
2023-09-18T16:33+0300
türkiye
mansur yavaş
ekonomi
unesco
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesine dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yavaş, "Sizlere müjdeli bir haberim var" cümlesiyle başladığı açıklamasında şunları ifade etti:
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gordion antik kenti nerede, gordion antik kenti unesco, mansur yavaştan paylaşım, mansur yavaş müjdeli haber
Mansur Yavaş'tan 'Sizlere müjdeli bir haberim var' paylaşımı: 'Ekonomimize can verecek'
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ABB Başkanı Yavaş sosyal medyadan 'Sizlere müjdeli bir haberim var' başlığıyla Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesine ilişkin bir açıklamada bulundu.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Gordion Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesine dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Yavaş, "Sizlere müjdeli bir haberim var" cümlesiyle başladığı açıklamasında şunları ifade etti:
"Polatlı'daki Gordion Antik Kenti, bugün yapılan oylama ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini aldı. Ankara turizmini geleceğe taşıyacak, ekonomimize can verecek bu adımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sıra Aslanhane Camisi'nde."