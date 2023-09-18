https://sputniknews.com.tr/20230918/kimin-rusya-gezisinde-rekor-zirhli-treninin-ulke-icinde-yaptigi-kilometre-hayrete-dusurdu-1075556419.html
Kim'in Rusya gezisinde rekor: Zırhlı treninin ülke içinde yaptığı kilometre hayrete düşürdü
Kim'in Rusya gezisinde rekor: Zırhlı treninin ülke içinde yaptığı kilometre hayrete düşürdü
Sputnik’in yaptığı hesaplamalar, Rusya’yı ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u taşıyan trenin Rusya içinde 4 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T09:57+0300
2023-09-18T09:57+0300
2023-09-18T09:57+0300
dünya
kuzey kore lideri kim jong un
kim yo jong
rusya
kuzey kore
vladimir putin
ziyaret
resmi ziyaret
tren
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Kuzey Kore lideri, geçen hafta Rusya’yı ziyaret etti. Ünlü zırhlı treniyle 12 Eylül’de Rusya’ya gelen Kim, başta Komsomolsk-na-Amure’deki Vostoçnıy Uzay Üssü olmak üzere bir dizi yeri ziyaret etti ve 17 Eylül’de Kuzey Kore’ye geri döndü.Kim’in zırhlı treni, Rusya içinde çizdiği rotanın kamuya açıklanan noktalara bakılırsa 4 bin kilometreden fazla yol kat etti. Bu mesafe İstanbul-Ankara arasının neredeyse 10 katı.
https://sputniknews.com.tr/20230917/rusya-ziyaretini-tamamlayan-kuzey-kore-lideri-kim-primorskiy-krayda-ugurlandi-1075535793.html
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kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong, rusya, kuzey kore, vladimir putin, ziyaret, resmi ziyaret, tren
kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong, rusya, kuzey kore, vladimir putin, ziyaret, resmi ziyaret, tren
Kim'in Rusya gezisinde rekor: Zırhlı treninin ülke içinde yaptığı kilometre hayrete düşürdü
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Sputnik’in yaptığı hesaplamalar, Rusya’yı ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u taşıyan trenin Rusya içinde 4 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini ortaya koydu.
Kuzey Kore lideri, geçen hafta Rusya’yı ziyaret etti. Ünlü zırhlı treniyle 12 Eylül’de Rusya’ya gelen Kim, başta Komsomolsk-na-Amure’deki Vostoçnıy Uzay Üssü olmak üzere bir dizi yeri ziyaret etti ve 17 Eylül’de Kuzey Kore’ye geri döndü.
Kim’in zırhlı treni, Rusya içinde çizdiği rotanın kamuya açıklanan noktalara bakılırsa 4 bin kilometreden fazla yol kat etti. Bu mesafe İstanbul-Ankara arasının neredeyse 10 katı.