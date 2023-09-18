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Kim'in Rusya gezisinde rekor: Zırhlı treninin ülke içinde yaptığı kilometre hayrete düşürdü
Kim'in Rusya gezisinde rekor: Zırhlı treninin ülke içinde yaptığı kilometre hayrete düşürdü
Sputnik’in yaptığı hesaplamalar, Rusya’yı ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u taşıyan trenin Rusya içinde 4 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
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kuzey kore lideri kim jong un
kim yo jong
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vladimir putin
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resmi ziyaret
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Kuzey Kore lideri, geçen hafta Rusya’yı ziyaret etti. Ünlü zırhlı treniyle 12 Eylül’de Rusya’ya gelen Kim, başta Komsomolsk-na-Amure’deki Vostoçnıy Uzay Üssü olmak üzere bir dizi yeri ziyaret etti ve 17 Eylül’de Kuzey Kore’ye geri döndü.Kim’in zırhlı treni, Rusya içinde çizdiği rotanın kamuya açıklanan noktalara bakılırsa 4 bin kilometreden fazla yol kat etti. Bu mesafe İstanbul-Ankara arasının neredeyse 10 katı.
https://sputniknews.com.tr/20230917/rusya-ziyaretini-tamamlayan-kuzey-kore-lideri-kim-primorskiy-krayda-ugurlandi-1075535793.html
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kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong, rusya, kuzey kore, vladimir putin, ziyaret, resmi ziyaret, tren
kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong, rusya, kuzey kore, vladimir putin, ziyaret, resmi ziyaret, tren

Kim'in Rusya gezisinde rekor: Zırhlı treninin ülke içinde yaptığı kilometre hayrete düşürdü

09:57 18.09.2023
© Sputnik / Vitaly Ankov / Multimedya arşivine gidinKuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© Sputnik / Vitaly Ankov
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Sputnik’in yaptığı hesaplamalar, Rusya’yı ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u taşıyan trenin Rusya içinde 4 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini ortaya koydu.
Kuzey Kore lideri, geçen hafta Rusya’yı ziyaret etti. Ünlü zırhlı treniyle 12 Eylül’de Rusya’ya gelen Kim, başta Komsomolsk-na-Amure’deki Vostoçnıy Uzay Üssü olmak üzere bir dizi yeri ziyaret etti ve 17 Eylül’de Kuzey Kore’ye geri döndü.
Kim’in zırhlı treni, Rusya içinde çizdiği rotanın kamuya açıklanan noktalara bakılırsa 4 bin kilometreden fazla yol kat etti. Bu mesafe İstanbul-Ankara arasının neredeyse 10 katı.
Rusya ziyaretini tamamlayan Kuzey Kore lideri Kim, Primorskiy Kray’da uğurlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2023
DÜNYA
Rusya ziyaretini tamamlayan Kuzey Kore lideri Kim, Primorskiy Kray’da uğurlandı
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