https://sputniknews.com.tr/20230918/kimin-rusya-gezisinde-rekor-zirhli-treninin-ulke-icinde-yaptigi-kilometre-hayrete-dusurdu-1075556419.html

Kim'in Rusya gezisinde rekor: Zırhlı treninin ülke içinde yaptığı kilometre hayrete düşürdü

Kim'in Rusya gezisinde rekor: Zırhlı treninin ülke içinde yaptığı kilometre hayrete düşürdü

Sputnik’in yaptığı hesaplamalar, Rusya’yı ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u taşıyan trenin Rusya içinde 4 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T09:57+0300

2023-09-18T09:57+0300

2023-09-18T09:57+0300

dünya

kuzey kore lideri kim jong un

kim yo jong

rusya

kuzey kore

vladimir putin

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resmi ziyaret

tren

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Kuzey Kore lideri, geçen hafta Rusya’yı ziyaret etti. Ünlü zırhlı treniyle 12 Eylül’de Rusya’ya gelen Kim, başta Komsomolsk-na-Amure’deki Vostoçnıy Uzay Üssü olmak üzere bir dizi yeri ziyaret etti ve 17 Eylül’de Kuzey Kore’ye geri döndü.Kim’in zırhlı treni, Rusya içinde çizdiği rotanın kamuya açıklanan noktalara bakılırsa 4 bin kilometreden fazla yol kat etti. Bu mesafe İstanbul-Ankara arasının neredeyse 10 katı.

https://sputniknews.com.tr/20230917/rusya-ziyaretini-tamamlayan-kuzey-kore-lideri-kim-primorskiy-krayda-ugurlandi-1075535793.html

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kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong, rusya, kuzey kore, vladimir putin, ziyaret, resmi ziyaret, tren