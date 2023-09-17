https://sputniknews.com.tr/20230917/rusya-ziyaretini-tamamlayan-kuzey-kore-lideri-kim-primorskiy-krayda-ugurlandi-1075535793.html

Rusya ziyaretini tamamlayan Kuzey Kore lideri Kim, Primorskiy Kray’da uğurlandı

Rusya ziyaretini tamamlayan Kuzey Kore lideri Kim, Primorskiy Kray’da uğurlandı

Rusya ziyaretini tamamlayan Kuzey Kore lideri Kim Yong-un’un Artyom kentinin tren istasyonunda Primorskiy Kray yönetimi tarafından uğurlandığı, Kim’in zırhlı... 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T14:02+0300

2023-09-17T14:02+0300

2023-09-17T14:02+0300

dünya

kim jong-un

tren

rusya

ziyaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/11/1075535911_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_8624f60cb2679d428ec3b7b052725572.jpg

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Artyom kentinin tren istasyonunda Primorskiy Kray yönetimi tarafından bando müziği eşliğinde uğurlandı, Kim’in zırhlı treni istasyondan ayrıldı.Kim’i uğurlama töreni, zırhlı treninin daha önceden hazır bulunduğu Artyom-Primorskiy-1 istasyonunda gerçekleşti.Artyom'dan Kuzey Kore sınırındaki Hasan istasyonuna kadar mesafe 200 kilometreyi aşıyor. Bu kente tren yolculuğu birkaç saat sürüyor.Kim'i uğurlama töreni için zırhlı trenin önüne halı serildi. Kuzey Kore liderinin konvoyu platformda Rusya Doğu Askeri Bölgesi'nin şeref kıtası tarafından karşılandı, Pasifik Filosunun askeri orkestrası karşılama marşı çaldıktan sonra Kuzey Kore ve Rusya Federasyonu’nun istiklal marşlarını çaldı. Ardından Kim ve uğurlama heyeti bando müziğinin eşliğinde trene yürüdü.Kuzey Kore lideri Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi Aleksandr Matsegora ve Primorskiy Kray Valisi Oleg Kojemyako tarafından uğurlandı.Kim uğurlama heyeti ile sohbet ettikten sonra el sıkıştı ve son olarak elini başına kaldırıp asker selamı vererek vagonun içine girdi.Bu arada Kuzey Kore liderini taşıyan limuzin de trenin vagonlarından birine alındı. Tren bando müziği eşliğinde istasyondan ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230917/kim-jong-un-vladivostokta-okyanus-akvaryumunu-ziyaret-etti--1075532826.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kim jong-un, tren, rusya, ziyaret