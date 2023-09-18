https://sputniknews.com.tr/20230918/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1075558569.html

İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu

İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı giderek azalmaya devam ediyor. Su oranı düşen barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 25.28 oldu. İstanbul'a su sağlayan... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T11:02+0300

2023-09-18T11:02+0300

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türkiye

iski

baraj

istanbul

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Sıcak ve yağışsız günler nedeniyle mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki seviyede ciddi oranda düşüş yaşandı. İstanbul kurak bir dönem geçirince, barajlardaki su oranı da düşmeye devam ediyor.Barajlardaki doluluk oranı ise İSKİ verilerine göre yüzde 25.28 oldu. Büyükçekmece, Kazandere ve Pabuçdere Barajlarının yüzde 5'in altına düştüğü görüldü.Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:"Alibey Barajı yüzde 17.4Büyükçekmece Barajı yüzde 4.94Darlık Barajı yüzde 38.93Istrancalar Barajı yüzde 18.55Kazandere Barajı yüzde 4.7Elmalı Barajı yüzde 16.44Ömerli Barajı yüzde 55.15Pabuçdere Barajı yüzde 2.92Sazlıdere Barajı yüzde 10.11Terkos Barajı yüzde 12.61"

https://sputniknews.com.tr/20230907/istanbuldaki-asiri-yagis-sonrasi-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1075266861.html

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