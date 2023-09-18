https://sputniknews.com.tr/20230918/istanbuldaki-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1075558569.html
İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu
İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı giderek azalmaya devam ediyor. Su oranı düşen barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 25.28 oldu. İstanbul'a su sağlayan... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T11:02+0300
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2023-09-18T11:02+0300
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Sıcak ve yağışsız günler nedeniyle mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki seviyede ciddi oranda düşüş yaşandı. İstanbul kurak bir dönem geçirince, barajlardaki su oranı da düşmeye devam ediyor.Barajlardaki doluluk oranı ise İSKİ verilerine göre yüzde 25.28 oldu. Büyükçekmece, Kazandere ve Pabuçdere Barajlarının yüzde 5'in altına düştüğü görüldü.Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:"Alibey Barajı yüzde 17.4Büyükçekmece Barajı yüzde 4.94Darlık Barajı yüzde 38.93Istrancalar Barajı yüzde 18.55Kazandere Barajı yüzde 4.7Elmalı Barajı yüzde 16.44Ömerli Barajı yüzde 55.15Pabuçdere Barajı yüzde 2.92Sazlıdere Barajı yüzde 10.11Terkos Barajı yüzde 12.61"
https://sputniknews.com.tr/20230907/istanbuldaki-asiri-yagis-sonrasi-barajlarin-doluluk-orani-belli-oldu-1075266861.html
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iski, baraj, istanbul
İstanbul'daki barajların doluluk oranı belli oldu
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İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı giderek azalmaya devam ediyor. Su oranı düşen barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 25.28 oldu. İstanbul'a su sağlayan başlıca barajların yüzde 5'in altına düştüğü görüldü.
Sıcak ve yağışsız günler nedeniyle mega kent İstanbul'a su sağlayan barajlardaki seviyede ciddi oranda düşüş yaşandı. İstanbul kurak bir dönem geçirince, barajlardaki su oranı da düşmeye devam ediyor.
Barajlardaki doluluk oranı ise İSKİ verilerine göre yüzde 25.28 oldu. Büyükçekmece, Kazandere ve Pabuçdere Barajlarının yüzde 5'in altına düştüğü görüldü.
Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
"Alibey Barajı yüzde 17.4
Büyükçekmece Barajı yüzde 4.94
Darlık Barajı yüzde 38.93
Istrancalar Barajı yüzde 18.55
Kazandere Barajı yüzde 4.7
Elmalı Barajı yüzde 16.44
Ömerli Barajı yüzde 55.15
Pabuçdere Barajı yüzde 2.92
Sazlıdere Barajı yüzde 10.11
Terkos Barajı yüzde 12.61"