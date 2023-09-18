https://sputniknews.com.tr/20230918/ilk-kez-konut-alanlara-kredide-ayrintilar-netlesiyor-konusulan-faiz-orani-ve-vade-ortaya-cikti-1075553876.html
İlk kez konut alanlara kredide ayrıntılar netleşiyor: Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı
İlk kez konut alanlara kredide ayrıntılar netleşiyor: Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı
İlk konuta erişim imkânını artırmak için çalışmalar başladı. İlk evini alana kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi desteğinin ekim ayında Meclis'in... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T07:20+0300
2023-09-18T07:20+0300
2023-09-18T07:20+0300
ekonomi
ovp
orta vadeli program (ovp)
konut kredisi
ev
ev sahibi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075068491_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_4e647bb12acb88356f5a753d55305a49.jpg
Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı arttırılacak. Sabah'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor.İlk kez konut alımıKamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek. Birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar devreye girecek.Konut kredisi faiz oranıUzun vadeli (180 ay konuşuluyor) bir konut kredisi uygulanması, ilk kez konut alacaklara 1.20 seviyelerinde faiz, çeşitli kampanyalar değerlendiriliyor. Vergi ve kredilerle devletin destekleyici rolü güçlenecek.OVP'de çizilen yol haritasına göre, inşaat sektörü, afet etkilerinin azaltılması ve sosyal konut ihtiyacının karşılanmasını teminen ülke genelinde dar ve orta gelirlilere yönelik konut, işyeri ve arsa projelerini hayata geçirecek şekilde yönlendirilecek. Fiyat istikrarı da gözetilerek sektörün büyümeye seçici ve hedef odaklı katkı vermesi sağlanacak.Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.Afet riski olan bölgelere öncelikDeprem bölgesinde hak sahibi vatandaşların en kısa sürede kalıcı konutlara ve işyerlerine kavuşabilmelerini sağlamak için yerinde dönüşüm uygulamaları da dâhil olmak üzere maliyet etkin programlar yürütülecek.Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması, riskli konut sorununun çözümü ve şehirlerin afetlere dayanıklı ve daha sağlıklı hale getirilmesini desteklemek amacıyla rezerv alan ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri sağlanacak. Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230913/konut-kredilerine-duzenleme-yolda-1075430149.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075068491_109:0:756:485_1920x0_80_0_0_448e1136760b64a4fdabbc899c7f38a2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ovp, orta vadeli program (ovp), konut kredisi, ev, ev sahibi
ovp, orta vadeli program (ovp), konut kredisi, ev, ev sahibi
İlk kez konut alanlara kredide ayrıntılar netleşiyor: Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı
Abone ol
İlk konuta erişim imkânını artırmak için çalışmalar başladı. İlk evini alana kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi desteğinin ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte hayata geçmesi bekleniyor. İlk kez konut alacaklara 1.20 seviyelerinde faiz değerlendiriliyor.
Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı arttırılacak. Sabah'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor.
İlk kez konut alımı
Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek. Birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar devreye girecek.
Konut kredisi faiz oranı
Uzun vadeli (180 ay konuşuluyor) bir konut kredisi uygulanması, ilk kez konut alacaklara 1.20 seviyelerinde faiz, çeşitli kampanyalar değerlendiriliyor. Vergi ve kredilerle devletin destekleyici rolü güçlenecek.
OVP'de çizilen yol haritasına göre, inşaat sektörü, afet etkilerinin azaltılması ve sosyal konut ihtiyacının karşılanmasını teminen ülke genelinde dar ve orta gelirlilere yönelik konut, işyeri ve arsa projelerini hayata geçirecek şekilde yönlendirilecek. Fiyat istikrarı da gözetilerek sektörün büyümeye seçici ve hedef odaklı katkı vermesi sağlanacak.
Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.
Afet riski olan bölgelere öncelik
Deprem bölgesinde hak sahibi vatandaşların en kısa sürede kalıcı konutlara ve işyerlerine kavuşabilmelerini sağlamak için yerinde dönüşüm uygulamaları da dâhil olmak üzere maliyet etkin programlar yürütülecek.
Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması, riskli konut sorununun çözümü ve şehirlerin afetlere dayanıklı ve daha sağlıklı hale getirilmesini desteklemek amacıyla rezerv alan ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri sağlanacak. Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecek.