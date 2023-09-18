https://sputniknews.com.tr/20230918/ilk-kez-konut-alanlara-kredide-ayrintilar-netlesiyor-konusulan-faiz-orani-ve-vade-ortaya-cikti-1075553876.html

İlk kez konut alanlara kredide ayrıntılar netleşiyor: Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı

İlk kez konut alanlara kredide ayrıntılar netleşiyor: Konuşulan faiz oranı ve vade ortaya çıktı

İlk konuta erişim imkânını artırmak için çalışmalar başladı. İlk evini alana kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi desteğinin ekim ayında Meclis'in... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T07:20+0300

2023-09-18T07:20+0300

2023-09-18T07:20+0300

ekonomi

ovp

orta vadeli program (ovp)

konut kredisi

ev

ev sahibi

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Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzının hızla artırılmasına, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilerek dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı arttırılacak. Sabah'ın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için uygun bir kredilendirme sistemi üzerinde çalışıyor.İlk kez konut alımıKamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek. Birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar devreye girecek.Konut kredisi faiz oranıUzun vadeli (180 ay konuşuluyor) bir konut kredisi uygulanması, ilk kez konut alacaklara 1.20 seviyelerinde faiz, çeşitli kampanyalar değerlendiriliyor. Vergi ve kredilerle devletin destekleyici rolü güçlenecek.OVP'de çizilen yol haritasına göre, inşaat sektörü, afet etkilerinin azaltılması ve sosyal konut ihtiyacının karşılanmasını teminen ülke genelinde dar ve orta gelirlilere yönelik konut, işyeri ve arsa projelerini hayata geçirecek şekilde yönlendirilecek. Fiyat istikrarı da gözetilerek sektörün büyümeye seçici ve hedef odaklı katkı vermesi sağlanacak.Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere tesis edilecek.Afet riski olan bölgelere öncelikDeprem bölgesinde hak sahibi vatandaşların en kısa sürede kalıcı konutlara ve işyerlerine kavuşabilmelerini sağlamak için yerinde dönüşüm uygulamaları da dâhil olmak üzere maliyet etkin programlar yürütülecek.Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması, riskli konut sorununun çözümü ve şehirlerin afetlere dayanıklı ve daha sağlıklı hale getirilmesini desteklemek amacıyla rezerv alan ilan edilen Hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri sağlanacak. Sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230913/konut-kredilerine-duzenleme-yolda-1075430149.html

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ovp, orta vadeli program (ovp), konut kredisi, ev, ev sahibi