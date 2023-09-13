https://sputniknews.com.tr/20230913/konut-kredilerine-duzenleme-yolda-1075430149.html

Konut kredilerine düzenleme yolda

Konut kredilerine düzenleme yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konut kredileri için verdiği sıkılaşma mesajının ardından gözler konut piyasasına çevrildi. Sektör temsilcileri... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T09:30+0300

2023-09-13T09:30+0300

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ekonomi

konut

konut kredisi

kredi

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Konut kredilerine yönelik ilk sıkılaşma adımı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 24 ağustos tarihinde atılmıştı. BDDK yayınladığı düzenleme ile 2. konutta kredi değer oranını yüzde 75 daraltmıştı.BDDK düzenlemesi ile pekiştiNTV'nin haberine göre, sektör temsilcileri kredi kullanımındaki düşüşün faizlerin artmasıyla başladığını, BDDK düzenlemesi ile pekiştiğini ifade ediyor. Bu nedenle son açıklamanın piyasa etkisinin sınırlı kalması bekleniyor.TSKB Gayrimenkul Derneği Başkanı Makbule Yönel Maya, "2022 yılı itibarıyla başlayan bir konurt kredilerinde sıkılaşma politikası vardı. Tarihin en düşük ipotekli satışlarını yüzde 19 ile 2022'de gördük. Bu oran 2023'te yüzde 20. Buradaki etki bir miktar yavaşlatıcı olacaktır özellikle yatırım amaçlı olanlarda. Ama çok ciddi bir etki öngörmüyorum çünkü kredili satışlar yılbaşından itibaren zaten çok sakindi" değerlendirmesinde bulundu.Faiz makası da daralıyorKonut kredilerinde özel bankalar ve kamu bankaları arasındaki faiz makası da daralıyor. Kamu bankaları konut kredi faizi konusunda avantajlı olma pozisyonunu değiştiriyor.Kamu ve özel bankaların konut kredilerinin birbirine yaklaştığını söyleyen Maya, "Yılın başında özel bankalar aylık yüzde 2 seviyesinde faizle başlamıştı. Artık 2-3 arasını konuşuyoruz. Artık kamu özel farkını konuşamıyor olacağız. Bakan beyin açıklamasını destekler nitelikte kamu bankalarında da faiz oranı artırıldı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230912/merkez-bankasindan-ihracatcilar-icin-yeni-kredi-karari-1075399238.html

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