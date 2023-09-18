https://sputniknews.com.tr/20230918/hububat-ihracatcilari-birligi-baskani-1-milyon-ton-tahil-un-sanayimizi-ciddi-anlamda-guclendirir-1075562416.html

Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı: 1 milyon ton tahıl, un sanayimizi ciddi anlamda güçlendirir

Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı: 1 milyon ton tahıl, un sanayimizi ciddi anlamda güçlendirir

Rusya’dan Türkiye’ye gelmesi ve burada işlenerek Afrika ülkelerine gönderilmesi planlanan 1 milyon ton tahıl sanayicilerde de heyecan yarattı. İstanbul Hububat... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T13:52+0300

2023-09-18T13:52+0300

2023-09-18T13:52+0300

ekonomi

tahıl

hububat

tahıl

tahıl ihracatı

tahıl sevkiyatı

tahıl anlaşması

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesinde gündeme gelen 1 milyon ton tahılın Türkiye’ye gönderilmesi ve burada işlenerek de Afrika ülkelerine sevk edilmesi için çalışmalar sürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için gittiği Hindistan dönüşünde yaptığı açıklamada “Sayın Putin, Batı’nın kendisine verdiği sözleri tutmadığını söyledi. İlk etapta 1 milyon ton tahılı göndereceğinden bahsetti. Biz de özellikle bugün Lavrov ile yaptığımız görüşmede, 1 milyon ton tahılı, fakir Afrika ülkelerine Katar-Türkiye-Rusya olarak göndermeyi planladık. Yapmayı düşündüğümüz bu ihracatı, tekrar gözden geçirmek suretiyle adımlarımızı atacağız. Sayın Putin’in şimdilik 1 milyon ton tahıl gönderme teklifini gündeme getirdik. Telefon diplomasisini sürdürmek suretiyle bu miktarı artırma noktasında Sayın Putin’den ricada bulunacağız” ifadelerini kulandı.Rusya’dan gelecek olan tahıl, ihracatçılarda ve un sanayi sektöründe heyecan yarattı. İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı, 1 milyon ton tahılla ilgili Sputnik’e şu değerlendirmeyi yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20230912/turkiye-tahil-konusunda-rusyaya-sunulacak-yeni-tekliflerin-bir-an-once-hazirlanmasini-istiyor-1075410273.html

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tahıl, hububat, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması, recep tayyip erdoğan, vladimir putin