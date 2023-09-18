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https://sputniknews.com.tr/20230918/hububat-ihracatcilari-birligi-baskani-1-milyon-ton-tahil-un-sanayimizi-ciddi-anlamda-guclendirir-1075562416.html
Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı: 1 milyon ton tahıl, un sanayimizi ciddi anlamda güçlendirir
Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı: 1 milyon ton tahıl, un sanayimizi ciddi anlamda güçlendirir
Rusya’dan Türkiye’ye gelmesi ve burada işlenerek Afrika ülkelerine gönderilmesi planlanan 1 milyon ton tahıl sanayicilerde de heyecan yarattı. İstanbul Hububat... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T13:52+0300
2023-09-18T13:52+0300
ekonomi
tahıl
hububat
tahıl
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
tahıl anlaşması
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesinde gündeme gelen 1 milyon ton tahılın Türkiye’ye gönderilmesi ve burada işlenerek de Afrika ülkelerine sevk edilmesi için çalışmalar sürüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için gittiği Hindistan dönüşünde yaptığı açıklamada “Sayın Putin, Batı’nın kendisine verdiği sözleri tutmadığını söyledi. İlk etapta 1 milyon ton tahılı göndereceğinden bahsetti. Biz de özellikle bugün Lavrov ile yaptığımız görüşmede, 1 milyon ton tahılı, fakir Afrika ülkelerine Katar-Türkiye-Rusya olarak göndermeyi planladık. Yapmayı düşündüğümüz bu ihracatı, tekrar gözden geçirmek suretiyle adımlarımızı atacağız. Sayın Putin’in şimdilik 1 milyon ton tahıl gönderme teklifini gündeme getirdik. Telefon diplomasisini sürdürmek suretiyle bu miktarı artırma noktasında Sayın Putin’den ricada bulunacağız” ifadelerini kulandı.Rusya’dan gelecek olan tahıl, ihracatçılarda ve un sanayi sektöründe heyecan yarattı. İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı, 1 milyon ton tahılla ilgili Sputnik’e şu değerlendirmeyi yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20230912/turkiye-tahil-konusunda-rusyaya-sunulacak-yeni-tekliflerin-bir-an-once-hazirlanmasini-istiyor-1075410273.html
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tahıl, hububat, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması, recep tayyip erdoğan, vladimir putin
tahıl, hububat, tahıl, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması, recep tayyip erdoğan, vladimir putin

Hububat İhracatçıları Birliği Başkanı: 1 milyon ton tahıl, un sanayimizi ciddi anlamda güçlendirir

13:52 18.09.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Multimedya arşivine gidinTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Rusya’dan Türkiye’ye gelmesi ve burada işlenerek Afrika ülkelerine gönderilmesi planlanan 1 milyon ton tahıl sanayicilerde de heyecan yarattı. İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı, un sanayinde büyük bir hareketlenme yaşanacağına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki görüşmesinde gündeme gelen 1 milyon ton tahılın Türkiye’ye gönderilmesi ve burada işlenerek de Afrika ülkelerine sevk edilmesi için çalışmalar sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için gittiği Hindistan dönüşünde yaptığı açıklamada “Sayın Putin, Batı’nın kendisine verdiği sözleri tutmadığını söyledi. İlk etapta 1 milyon ton tahılı göndereceğinden bahsetti. Biz de özellikle bugün Lavrov ile yaptığımız görüşmede, 1 milyon ton tahılı, fakir Afrika ülkelerine Katar-Türkiye-Rusya olarak göndermeyi planladık. Yapmayı düşündüğümüz bu ihracatı, tekrar gözden geçirmek suretiyle adımlarımızı atacağız. Sayın Putin’in şimdilik 1 milyon ton tahıl gönderme teklifini gündeme getirdik. Telefon diplomasisini sürdürmek suretiyle bu miktarı artırma noktasında Sayın Putin’den ricada bulunacağız” ifadelerini kulandı.
© Fotoğrafkazım taycı
kazım taycı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
kazım taycı
© Fotoğraf
Rusya’dan gelecek olan tahıl, ihracatçılarda ve un sanayi sektöründe heyecan yarattı. İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Kazım Taycı, 1 milyon ton tahılla ilgili Sputnik’e şu değerlendirmeyi yaptı:
“Türkiye’de un ve değirmen sanayisi çok güçlü bir konumda yer alıyor. Bu alanda dünyanın en iyi ihracatçılarından biriyiz. Bu olay da un ve değirmen sanayimizi ciddi anlamda hareketlendirir. O bölgelerde Türk sanayisinin gücünü gösterme imkanımız olur. Bu anlamda çok doğru buluyoruz. Türkiye’ye katkısı çok büyük olacak. Sektörde katma değer yaratacak bir gelişme. Sektörlerimizin kalitesini göstermemiz için de ayrıca iyi bir fırsat olarak görüyoruz.”
17 Temmuz'da Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna'dan yola çıkan Joseph Schulte isimli konteyner yüklü gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
DÜNYA
'Türkiye, tahıl konusunda Rusya'ya sunulacak yeni tekliflerin bir an önce hazırlanmasını istiyor'
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