https://sputniknews.com.tr/20230918/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075555927.html
Dolar yeniden 27 lirayı aştı: Piyasalarda son durum
Dolar yeniden 27 lirayı aştı: Piyasalarda son durum
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 27.01 seviyelerinden işlem görüyor. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T09:36+0300
2023-09-18T09:36+0300
2023-09-18T10:02+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
1 dolar
euro
euro/tl
1 euro
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Geçen hafta 27.4723'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0.59 değer kazancıyla 27'den tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 27.0150'den işlem görüyor.Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.08 artışla 28.8130'dan, sterlin/TL de yüzde 0.10 değer kazancıyla 33.5010'dan satılıyor.Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0.14 altında 105.17 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0.09 üzerinde 1.0670'den işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230918/merkez-bankasindan-bankalara-talimat-1075555706.html
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dolar, dolar/tl, 1 dolar, euro, euro/tl, 1 euro
dolar, dolar/tl, 1 dolar, euro, euro/tl, 1 euro
Dolar yeniden 27 lirayı aştı: Piyasalarda son durum
09:36 18.09.2023 (güncellendi: 10:02 18.09.2023) Abone ol
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 27.01 seviyelerinden işlem görüyor.
Geçen hafta 27.4723'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0.59 değer kazancıyla 27'den tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 27.0150'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.08 artışla 28.8130'dan, sterlin/TL de yüzde 0.10 değer kazancıyla 33.5010'dan satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0.14 altında 105.17 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0.09 üzerinde 1.0670'den işlem görüyor.