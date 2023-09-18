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Dolar yeniden 27 lirayı aştı: Piyasalarda son durum
Dolar yeniden 27 lirayı aştı: Piyasalarda son durum
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 27.01 seviyelerinden işlem görüyor. 18.09.2023, Sputnik Türkiye
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Geçen hafta 27.4723'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0.59 değer kazancıyla 27'den tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 27.0150'den işlem görüyor.Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.08 artışla 28.8130'dan, sterlin/TL de yüzde 0.10 değer kazancıyla 33.5010'dan satılıyor.Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0.14 altında 105.17 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0.09 üzerinde 1.0670'den işlem görüyor.
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Dolar yeniden 27 lirayı aştı: Piyasalarda son durum

09:36 18.09.2023 (güncellendi: 10:02 18.09.2023)
© İHADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© İHA
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Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 27.01 seviyelerinden işlem görüyor.
Geçen hafta 27.4723'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyelerde tutunamadı ve haftayı yüzde 0.59 değer kazancıyla 27'den tamamladı. Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 27.0150'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.08 artışla 28.8130'dan, sterlin/TL de yüzde 0.10 değer kazancıyla 33.5010'dan satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0.14 altında 105.17 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi önceki kapanışının yüzde 0.09 üzerinde 1.0670'den işlem görüyor.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
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