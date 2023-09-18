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Dinamit taşıyan kamyon devrildi: İzmir güzergahı tekrar ulaşıma açıldı
Dinamit taşıyan kamyon devrildi: İzmir güzergahı tekrar ulaşıma açıldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, maden ocağına dinamit taşıyan kamyon devrildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
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Bursa-İzmir karayolu Doğanköy mevkisinde, sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyon, Naci A'nın kullandığı sebze yüklü kamyona çarparak devrildi.İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, çevre güvenliği alarak kaza bölgesine araç ve yayaların yaklaşmasına izin vermedi.İzmir güzergahı ulaşıma kapatıldıKaza nedeniyle İzmir güzergahı ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, Bursa Şehir Hastanesi kavşağında yolu keserek Bursa'dan İzmir istikametine gitmek isteyen sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.Yolda kalan bazı araçlar da Bursa Şehir Hastanesi kavşağına kadar ters istikamette giderek, buradan farklı güzergahlara yöneldi.Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından Bursa-İzmir karayolunda ulaşım tekrar sağlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230820/hatayda-dinamitle-patlatilan-16sar-katli-iki-bina-saniyeler-icinde-yerle-bir-oldu-1074773271.html
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bursa, dinamit, karayolu
bursa, dinamit, karayolu

Dinamit taşıyan kamyon devrildi: İzmir güzergahı tekrar ulaşıma açıldı

07:02 18.09.2023
© AA / Cem ŞanDinamit kamyon
Dinamit kamyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© AA / Cem Şan
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, maden ocağına dinamit taşıyan kamyon devrildi. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından Bursa-İzmir karayolunda ulaşım tekrar sağlandı.
Bursa-İzmir karayolu Doğanköy mevkisinde, sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyon, Naci A'nın kullandığı sebze yüklü kamyona çarparak devrildi.
İhbar üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevre güvenliği alarak kaza bölgesine araç ve yayaların yaklaşmasına izin vermedi.

İzmir güzergahı ulaşıma kapatıldı

Kaza nedeniyle İzmir güzergahı ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, Bursa Şehir Hastanesi kavşağında yolu keserek Bursa'dan İzmir istikametine gitmek isteyen sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.
Yolda kalan bazı araçlar da Bursa Şehir Hastanesi kavşağına kadar ters istikamette giderek, buradan farklı güzergahlara yöneldi.
Ekiplerin bölgedeki incelemeleri ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından Bursa-İzmir karayolunda ulaşım tekrar sağlandı.
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