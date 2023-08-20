https://sputniknews.com.tr/20230820/hatayda-dinamitle-patlatilan-16sar-katli-iki-bina-saniyeler-icinde-yerle-bir-oldu-1074773271.html

Hatay'da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Hatay'da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki binanın yerle bir olduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 20.08.2023, Sputnik Türkiye

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2023-08-20T10:27+0300

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türkiye

hatay

enkaz

deprem

bina

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar oluşturduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde 16'şar katlı iki binanın yıkımı, dinamit kullanılarak yapıldı. Dinamitin patlatılmasıyla yerle bir olan binalar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yıkımın ardından binaların enkazıysa drone ile havadan görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20230820/kahramanmaras-goksunda-42-buyuklugunde-deprem-1074772948.html

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