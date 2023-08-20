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https://sputniknews.com.tr/20230820/hatayda-dinamitle-patlatilan-16sar-katli-iki-bina-saniyeler-icinde-yerle-bir-oldu-1074773271.html
Hatay'da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki bina saniyeler içinde yerle bir oldu
Hatay'da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki bina saniyeler içinde yerle bir oldu
Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki binanın yerle bir olduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T10:27+0300
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türkiye
hatay
enkaz
deprem
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar oluşturduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde 16'şar katlı iki binanın yıkımı, dinamit kullanılarak yapıldı. Dinamitin patlatılmasıyla yerle bir olan binalar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yıkımın ardından binaların enkazıysa drone ile havadan görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230820/kahramanmaras-goksunda-42-buyuklugunde-deprem-1074772948.html
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hatay, enkaz, deprem, bina
hatay, enkaz, deprem, bina

Hatay'da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki bina saniyeler içinde yerle bir oldu

10:27 20.08.2023
© İHA / HAKAN SAHİLLİ - VEYSEL KORKMAZ-AW012018Dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki bina
Dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki bina - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© İHA / HAKAN SAHİLLİ - VEYSEL KORKMAZ-AW012018
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Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki binanın yerle bir olduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar oluşturduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde 16'şar katlı iki binanın yıkımı, dinamit kullanılarak yapıldı. Dinamitin patlatılmasıyla yerle bir olan binalar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yıkımın ardından binaların enkazıysa drone ile havadan görüntülendi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
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Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem
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