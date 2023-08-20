https://sputniknews.com.tr/20230820/hatayda-dinamitle-patlatilan-16sar-katli-iki-bina-saniyeler-icinde-yerle-bir-oldu-1074773271.html
Hatay'da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki bina saniyeler içinde yerle bir oldu
Hatay'da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki bina saniyeler içinde yerle bir oldu
Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki binanın yerle bir olduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T10:27+0300
2023-08-20T10:27+0300
2023-08-20T10:27+0300
türkiye
hatay
enkaz
deprem
bina
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar oluşturduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde 16'şar katlı iki binanın yıkımı, dinamit kullanılarak yapıldı. Dinamitin patlatılmasıyla yerle bir olan binalar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yıkımın ardından binaların enkazıysa drone ile havadan görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230820/kahramanmaras-goksunda-42-buyuklugunde-deprem-1074772948.html
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hatay, enkaz, deprem, bina
hatay, enkaz, deprem, bina
Hatay'da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki bina saniyeler içinde yerle bir oldu
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Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılan 16'şar katlı iki binanın yerle bir olduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar oluşturduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde 16'şar katlı iki binanın yıkımı, dinamit kullanılarak yapıldı. Dinamitin patlatılmasıyla yerle bir olan binalar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yıkımın ardından binaların enkazıysa drone ile havadan görüntülendi.