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Ağustos ayı emlak verileri yayınlandı: Üniversite döneminin yaklaşması fiyatları nasıl etkiliyor?
Ağustos ayı emlak verileri yayınlandı: Üniversite döneminin yaklaşması fiyatları nasıl etkiliyor?
Emlakjet, Türkiye geneline ilişkin ağustos ayı emlak verilerini yayınladı. Satılık ve kiralık konut fiyatları yine artış gösterirken kiralık ev arayanların... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T14:41+0300
2023-09-18T14:41+0300
konut
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emlak konut
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sosyal konut
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ağustos'ta konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 azalarak 122 bin 91 adet olurken, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 15.5 düşüşle 797 bin 418'e geriledi.İpotekli konut satışları Ağustos'ta yüzde 26.1 azaldı. Toplam içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 13.4 olarak gerçekleşti.Emlakjet verilerine göre ağustosta Türkiye genelinde satılık konut fiyatları önceki aya göre yüzde 2 artarken, kiralık fiyatlarında yüzde 4 yükseliş görüldü. Haziranda öne geçen kiralık aramaları, temmuzda yarı yarıya gerçekleşmişti. Ağustosta aramaların yüzde 52'si satılık, yüzde 48'i ise kiralık konut için yapıldı.En çok konut aranan iller arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, onu Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Mersin, Balıkesir, Aydın ve Muğla izledi.İlçeler arasında en çok arama yapılanlar ise Beylikdüzü, Keçiören, Mamak, Sincan, Çankaya, İzmir Buca, Bursa Osmangazi, Adana Seyhan, Gaziantep Şahinbey, Balıkesir Edremit şeklinde sıralandı.Satılık konut arayışı arttıEmlakjet'in Ağustos ayına yönelik gerçekleştirdiği özel araştırmada ise satılık/kiralık konut tercihleri gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 46'sı satılık konut arayışındayken, yüzde 40'ı ise kiralık konut aradığını belirtti. Arsa veya arazi arayanların oranı ise yüzde 10.1 oldu.Katılımcılar gayrimenkul satın alırken yüzde 40.4 ile en çok fiyat/yatırım getirisine dikkat ettiklerini belirtti. Ayrıca katılımcılar gayrimenkul satın alırken yüzde 46.4 ile öncelikli olarak kendi yaşam alanını oluşturma başlığını seçerken, yatırım yapmak seçeneği ise yüzde 25.3 oldu.Kiralık ev arayanların yüzde 50'si bütçelerinin 8 bin TL ve altı, yüzde 25.9'u ise 8-15 bin TL aralığı, yüzde 9.7'si ise 30 bin TL ve üzerinde olduğunu belirtti.Üniversite döneminin yaklaşması fiyatları nasıl etkiliyor?Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, her yıl Ağustos ayında üniversite döneminin yaklaşması nedeniyle kiraların arttığını bildirdi.İdikat, "Öte yandan haziranda ilk defa yaşadığımız kiralık konut arayışının satılık konutların önüne geçmesi sonrasında temmuzda oranlar dengelenmişti. Ağustosta ise satılık konut aramalarının yeniden arttığını ve kiralık konut arayışının önüne geçtiğini gözlemledik. Satılık konut fiyatlarındaki artışın, ağustos ayında yavaşlamasının bunda önemli bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Fiyatlarda artışın hız kesmesiyle yatırım için alan arayanlar konuta yönelmeye başladı" açıklamasında bulundu.Satılık konut arayışı genellikle oturum amaçlıEmlakjet'ten Ahmet Kılıç da Bursa'da da satılık konut arayışının ön planda olduğunu ve portföylerinin büyük çoğunluğunu satılık konutun oluşturduğunu bildirdi.Kılıç, "Gayrimenkul arayışında olanların çoğu kiraların yükselmesinden kaynaklı, bir şekilde tasarruflarını artırarak ev sahibi olmak için çaba gösteriyor. Bu yüzden müşterilerimizin satılık konut arayışı genellikle oturum amacı içerdiği için fiyat faktörü daha öncelikli" açıklamasında bulundu.Okul sezonunun yeniden başlamasıyla özellikle üniversite öğrencilerinin kiralık ev arayışını artırdığını kaydeden Kılıç, "Üniversite bölgesi olarak geçen Görükle'de 4-6 bin TL aralığında kiralık evler bulunduğundan öğrencilerin çok zorlanmadığını görüyoruz" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230918/ilk-kez-konut-alanlara-kredide-ayrintilar-netlesiyor-konusulan-faiz-orani-ve-vade-ortaya-cikti-1075553876.html
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konut, toplu konut, emlak konut, konut satışı, sosyal konut, konut fiyatları, konut kredisi, kira, kira bedeli, kira sözleşmesi, kiralama, üniversite, öğrenci, öğrenci yurdu

Ağustos ayı emlak verileri yayınlandı: Üniversite döneminin yaklaşması fiyatları nasıl etkiliyor?

14:41 18.09.2023
© AAEmlak - lojman
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© AA
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Emlakjet, Türkiye geneline ilişkin ağustos ayı emlak verilerini yayınladı. Satılık ve kiralık konut fiyatları yine artış gösterirken kiralık ev arayanların yüzde 50'si bütçelerinin 8 bin TL ve altı oldu; üniversite döneminin yaklaşması nedeniyle kiralar arttı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ağustos'ta konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 azalarak 122 bin 91 adet olurken, Ocak-Ağustos döneminde yüzde 15.5 düşüşle 797 bin 418'e geriledi.
İpotekli konut satışları Ağustos'ta yüzde 26.1 azaldı. Toplam içerisinde ipotekli satışların payı yüzde 13.4 olarak gerçekleşti.
Emlakjet verilerine göre ağustosta Türkiye genelinde satılık konut fiyatları önceki aya göre yüzde 2 artarken, kiralık fiyatlarında yüzde 4 yükseliş görüldü. Haziranda öne geçen kiralık aramaları, temmuzda yarı yarıya gerçekleşmişti. Ağustosta aramaların yüzde 52'si satılık, yüzde 48'i ise kiralık konut için yapıldı.
En çok konut aranan iller arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, onu Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Mersin, Balıkesir, Aydın ve Muğla izledi.
İlçeler arasında en çok arama yapılanlar ise Beylikdüzü, Keçiören, Mamak, Sincan, Çankaya, İzmir Buca, Bursa Osmangazi, Adana Seyhan, Gaziantep Şahinbey, Balıkesir Edremit şeklinde sıralandı.

Satılık konut arayışı arttı

Emlakjet'in Ağustos ayına yönelik gerçekleştirdiği özel araştırmada ise satılık/kiralık konut tercihleri gözlemlendi. Katılımcıların yüzde 46'sı satılık konut arayışındayken, yüzde 40'ı ise kiralık konut aradığını belirtti. Arsa veya arazi arayanların oranı ise yüzde 10.1 oldu.
Katılımcılar gayrimenkul satın alırken yüzde 40.4 ile en çok fiyat/yatırım getirisine dikkat ettiklerini belirtti. Ayrıca katılımcılar gayrimenkul satın alırken yüzde 46.4 ile öncelikli olarak kendi yaşam alanını oluşturma başlığını seçerken, yatırım yapmak seçeneği ise yüzde 25.3 oldu.
Kiralık ev arayanların yüzde 50'si bütçelerinin 8 bin TL ve altı, yüzde 25.9'u ise 8-15 bin TL aralığı, yüzde 9.7'si ise 30 bin TL ve üzerinde olduğunu belirtti.

Üniversite döneminin yaklaşması fiyatları nasıl etkiliyor?

Açıklamada verilere ilişkin değerlendirmeleri yer alan Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, her yıl Ağustos ayında üniversite döneminin yaklaşması nedeniyle kiraların arttığını bildirdi.
İdikat, "Öte yandan haziranda ilk defa yaşadığımız kiralık konut arayışının satılık konutların önüne geçmesi sonrasında temmuzda oranlar dengelenmişti. Ağustosta ise satılık konut aramalarının yeniden arttığını ve kiralık konut arayışının önüne geçtiğini gözlemledik. Satılık konut fiyatlarındaki artışın, ağustos ayında yavaşlamasının bunda önemli bir etkisi olduğunu söylemek mümkün. Fiyatlarda artışın hız kesmesiyle yatırım için alan arayanlar konuta yönelmeye başladı" açıklamasında bulundu.

Satılık konut arayışı genellikle oturum amaçlı

Emlakjet'ten Ahmet Kılıç da Bursa'da da satılık konut arayışının ön planda olduğunu ve portföylerinin büyük çoğunluğunu satılık konutun oluşturduğunu bildirdi.
Kılıç, "Gayrimenkul arayışında olanların çoğu kiraların yükselmesinden kaynaklı, bir şekilde tasarruflarını artırarak ev sahibi olmak için çaba gösteriyor. Bu yüzden müşterilerimizin satılık konut arayışı genellikle oturum amacı içerdiği için fiyat faktörü daha öncelikli" açıklamasında bulundu.
Okul sezonunun yeniden başlamasıyla özellikle üniversite öğrencilerinin kiralık ev arayışını artırdığını kaydeden Kılıç, "Üniversite bölgesi olarak geçen Görükle'de 4-6 bin TL aralığında kiralık evler bulunduğundan öğrencilerin çok zorlanmadığını görüyoruz" ifadesini kullandı.
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