https://sputniknews.com.tr/20230917/6-dakikada-14-metre-kol-boregi-yedi-10-bin-lira-kazandi-1075545353.html

6 dakikada 14 metre kol böreği yedi: 10 bin lira kazandı

6 dakikada 14 metre kol böreği yedi: 10 bin lira kazandı

Bursa’da ikincisi düzenlenen Gastronomi Festivali’nde kol böreği yeme yarışması düzenlendi. 14 metre kol böreği yiyerek şampiyon olan Ali Kılıç, kazandığı 10... 17.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-17T19:16+0300

2023-09-17T19:16+0300

2023-09-17T19:16+0300

bursa

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi" temasıyla bu yıl ikincisini düzenlediği 2. Bursa Gastronomi Festivali, renkli yarışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.Baklava ve tahinli pide yeme yarışmalarının ardından bu kez İkizler Börek'in, 9. kez düzenlediği kol böreği yarışmasına 52 katılımcıyla katıldı.6 dakika içinde 14 metre peynirli kol böreğini yiyen üniversite öğrencisi Ali Kılıç, 10 bin lira para ödülü kazandı. Kılıç, ödülünün yarısını depremzede ailelere bağışladı. 'İkinci ve üçüncü olanlar da bir çuval un kazandı'Yarışmada 11 metre börek yiyen Mustafa Kılıç ikinci olurken, 10,5 metre börek yiyen Ramazan Çelik de üçüncü oldu. İkinci ve üçüncü olanlar da bir çuval un kazanırken, tüm katılımcılara da teselli ödülleri takdim edildi.'Baklava yarışmasında 4. oldum'Birinci olan Ali Kılıç, ilk yarışma deneyimi olduğunu dile getirerek, “Dün de baklava yarışmasına katılmıştım. Orada dördüncü oldum. Buradan Hasan ustaya çok teşekkür ediyorum. Börek ve ortam çok güzeldi. Sonlara doğru börek iyice şişirdi. Gelecek senelerde rekor kıracağız. Kazandığım ödülünün yarısını da depremzede ailelere bağışlayacağım” dedi. İkizler Börek sahibi Hasan Acar, “Bu yarışmayı 9. defa düzenliyoruz. Ben 2023 metre dünyanın en uzun böreğini de yapmıştım. Her şey Bursa için. Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. Biz esnaflar olarak çok memnunuz” diye konuştu.

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