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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230916/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-askeri-altyapiya-yonelik-11-saldiri-gerceklestirildi-1075522837.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki askeri altyapıya yönelik 11 saldırı gerçekleştirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki askeri altyapıya yönelik 11 saldırı gerçekleştirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin haftalık bilgileri paylaştı. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T16:32+0300
2023-09-16T16:32+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 9-16 Eylül tarihleri arasında Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki askeri altyapıya yönelik yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava ve deniz tabanlı silahların yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) 11 saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamaya göre, liman altyapı tesisleri, insansız botların üretim tesisleri, yakıt, mühimmat ve batı silah ve teçhizatının depolandığı alanlar ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin konuşlandığı noktalar saldırıların başlıca hedefi oldu.Saldırılar sonucunda Donetsk ve Zaporojye yönlerinde faaliyet gösteren Ukrayna askeri gruplarının lojistik ve teknik desteği ile Batı yapımı silahların tedarik yolları kesilerek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir teçhizat ve mühimmat deposu imha edildi.11 Eylül'de Dnepropetrovsk bölgesindeki Krivoy Rog kenti yakınlarındaki Dolgintsevo hava üssüne düzenlenen saldırı sonucunda Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait iki MiG-29 savaş uçağı ve üç Su-25 saldırı uçağı imha edildi.Donetsk yönünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 28 ve 93. mekanize tugayları, 80. Hava Saldırı Tugayı ve 3. Saldırı Tugayından oluşan gruplarla Artyomovsk’u (Bahmut) ele geçirmeye yönelik başarısız saldırı operasyonları sonucunda 1700'den fazla kayıp verdi.Zaporozje yönünde Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rabotino ve Verbovoye yerleşim bölgelerine yaptığı 18 saldırıyı püskürttü.Güney Donetsk yönünde, Ukrayna ordusuna ait 15 zırhlı savaş aracı, 22 otomobil ve 7 sahra topu imha edilirken, 1100'den fazla asker etkisiz hale getirildi.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucunda sorumluluk alanlarındaki taktik konumlarını iyileştirdi.13 Eylül'de Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Krasnıy Liman yerleşimi yakınlarında Ukrayna'ya ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü.Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 472 uçak, 249 helikopter, 6 bin 810 insansız hava aracı, 437 uçaksavar füze sistemi, 11 bin 881 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 150 çok namlulu roketatar sistemi, 6 bin 403 sahra ve havan topu ile 13 bin 35 adet özel askeri araç imha edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230916/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusu-er-ya-da-gec-cokecek-1075519707.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, asker, roket, roketatar, roketatarlı saldırı, çok namlulu roketatar, insansız hava aracı (iha), donetsk
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, asker, roket, roketatar, roketatarlı saldırı, çok namlulu roketatar, insansız hava aracı (iha), donetsk

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’daki askeri altyapıya yönelik 11 saldırı gerçekleştirildi

16:32 16.09.2023
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinРабота РСЗО на Запорожском направлении
Работа РСЗО на Запорожском направлении - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da devam eden özel askeri harekata ilişkin haftalık bilgileri paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 9-16 Eylül tarihleri arasında Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki askeri altyapıya yönelik yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava ve deniz tabanlı silahların yanı sıra insansız hava araçlarıyla (İHA) 11 saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamaya göre, liman altyapı tesisleri, insansız botların üretim tesisleri, yakıt, mühimmat ve batı silah ve teçhizatının depolandığı alanlar ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin konuşlandığı noktalar saldırıların başlıca hedefi oldu.
Saldırılar sonucunda Donetsk ve Zaporojye yönlerinde faaliyet gösteren Ukrayna askeri gruplarının lojistik ve teknik desteği ile Batı yapımı silahların tedarik yolları kesilerek, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin büyük bir teçhizat ve mühimmat deposu imha edildi.
11 Eylül'de Dnepropetrovsk bölgesindeki Krivoy Rog kenti yakınlarındaki Dolgintsevo hava üssüne düzenlenen saldırı sonucunda Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait iki MiG-29 savaş uçağı ve üç Su-25 saldırı uçağı imha edildi.
Donetsk yönünde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 28 ve 93. mekanize tugayları, 80. Hava Saldırı Tugayı ve 3. Saldırı Tugayından oluşan gruplarla Artyomovsk’u (Bahmut) ele geçirmeye yönelik başarısız saldırı operasyonları sonucunda 1700'den fazla kayıp verdi.
Zaporozje yönünde Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rabotino ve Verbovoye yerleşim bölgelerine yaptığı 18 saldırıyı püskürttü.
Güney Donetsk yönünde, Ukrayna ordusuna ait 15 zırhlı savaş aracı, 22 otomobil ve 7 sahra topu imha edilirken, 1100'den fazla asker etkisiz hale getirildi.
Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucunda sorumluluk alanlarındaki taktik konumlarını iyileştirdi.
13 Eylül'de Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Krasnıy Liman yerleşimi yakınlarında Ukrayna'ya ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü.
Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 472 uçak, 249 helikopter, 6 bin 810 insansız hava aracı, 437 uçaksavar füze sistemi, 11 bin 881 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 150 çok namlulu roketatar sistemi, 6 bin 403 sahra ve havan topu ile 13 bin 35 adet özel askeri araç imha edildi.
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2023
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ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu er ya da geç çökecek
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