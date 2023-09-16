https://sputniknews.com.tr/20230916/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusu-er-ya-da-gec-cokecek-1075519707.html

ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu er ya da geç çökecek

ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu er ya da geç çökecek

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna’nın telafi edilemez kayıplar yaşadığını ve er ya da geç çökeceğini belirtti. 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T14:04+0300

2023-09-16T14:04+0300

2023-09-16T14:04+0300

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Jeff Norman'ın ‘Ask the Inspector’ programına katılan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun ne pahasına olursa olsun çatışmayı bir süreliğine dondurmak ve çöküşünü geciktirmek umuduyla yağmurlu ve çamurlu mevsimin başlangıcına kadar dayanmaya çalıştığını söyledi.Ritter, “Ukraynalılar şu anda çatışmaları dondurabileceğini umdukları çamur mevsimi başlayıncaya kadar karşı saldırılarını tüm güçleriyle devam ettirmeye çalışıyorlar” dedi.Ritter, bu tür taktiklerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için çok büyük riskler taşıdığını, çünkü bunları uygulama sürecinde ordunun daha fazla asker kaybedebileceğini vurguladı.Uzman ayrıca, Rus ordusunun yağmurlu ve çamurlu mevsimde muharebe operasyonlarını durdurmayacağını, çünkü bu tür koşullarda bile nasıl savaşacağını çok iyi bildiğini belirterek, “Tüm bunlar kaçınılmaz olarak Ukrayna ordusunun çöküşüne yol açacak” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230916/eski-pentagon-danismani-ukrayna-ordusu-uzun-menzilli-saldiri-taktigine-gecti-1075519498.html

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abd, abd deniz piyadeleri, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, ordu, muharebe