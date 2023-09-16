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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230916/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusu-er-ya-da-gec-cokecek-1075519707.html
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu er ya da geç çökecek
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu er ya da geç çökecek
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna’nın telafi edilemez kayıplar yaşadığını ve er ya da geç çökeceğini belirtti. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T14:04+0300
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Jeff Norman'ın ‘Ask the Inspector’ programına katılan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun ne pahasına olursa olsun çatışmayı bir süreliğine dondurmak ve çöküşünü geciktirmek umuduyla yağmurlu ve çamurlu mevsimin başlangıcına kadar dayanmaya çalıştığını söyledi.Ritter, “Ukraynalılar şu anda çatışmaları dondurabileceğini umdukları çamur mevsimi başlayıncaya kadar karşı saldırılarını tüm güçleriyle devam ettirmeye çalışıyorlar” dedi.Ritter, bu tür taktiklerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için çok büyük riskler taşıdığını, çünkü bunları uygulama sürecinde ordunun daha fazla asker kaybedebileceğini vurguladı.Uzman ayrıca, Rus ordusunun yağmurlu ve çamurlu mevsimde muharebe operasyonlarını durdurmayacağını, çünkü bu tür koşullarda bile nasıl savaşacağını çok iyi bildiğini belirterek, “Tüm bunlar kaçınılmaz olarak Ukrayna ordusunun çöküşüne yol açacak” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230916/eski-pentagon-danismani-ukrayna-ordusu-uzun-menzilli-saldiri-taktigine-gecti-1075519498.html
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ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu er ya da geç çökecek

14:04 16.09.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna’nın telafi edilemez kayıplar yaşadığını ve er ya da geç çökeceğini belirtti.
Jeff Norman'ın ‘Ask the Inspector’ programına katılan ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun ne pahasına olursa olsun çatışmayı bir süreliğine dondurmak ve çöküşünü geciktirmek umuduyla yağmurlu ve çamurlu mevsimin başlangıcına kadar dayanmaya çalıştığını söyledi.
Ritter, “Ukraynalılar şu anda çatışmaları dondurabileceğini umdukları çamur mevsimi başlayıncaya kadar karşı saldırılarını tüm güçleriyle devam ettirmeye çalışıyorlar” dedi.
Ritter, bu tür taktiklerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için çok büyük riskler taşıdığını, çünkü bunları uygulama sürecinde ordunun daha fazla asker kaybedebileceğini vurguladı.
Uzman ayrıca, Rus ordusunun yağmurlu ve çamurlu mevsimde muharebe operasyonlarını durdurmayacağını, çünkü bu tür koşullarda bile nasıl savaşacağını çok iyi bildiğini belirterek, “Tüm bunlar kaçınılmaz olarak Ukrayna ordusunun çöküşüne yol açacak” diye konuştu.
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2023
Ukrayna krizi
Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna ordusu uzun menzilli saldırı taktiğine geçti
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