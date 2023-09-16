https://sputniknews.com.tr/20230916/rusya-acil-durumlar-bakanliginin-arama-kurtarma-ekipleri-libyaya-ulasti-1075516866.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın arama kurtarma ekipleri Libya'ya ulaştı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın arama kurtarma ekipleri Libya'ya ulaştı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın 50 kişiden oluşan ilk arama kurtarma ekibi Libya'ya ulaştı. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T10:58+0300
2023-09-16T10:58+0300
2023-09-16T10:58+0300
dünya
rusya acil durumlar bakanlığı
arama kurtarma
rusya
libya
sel
sel felaketi
kasırga
ölü
ölü sayısı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 50 kişiden oluşan ilk ekibin arama ve kurtarma operasyonlarını yürütmek üzere Libya'ya ulaştığı belirtildi.Açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın 50 uzmandan oluşan ilk ekibi Libya'ya ulaştı. ‘Lider Merkezi'nden Rus uzmanlar, arama kurtarma operasyonlarını yürütmek üzere Derna kentine gidecek” denildi.Açıklamada, ekibinin su taşıtları ve dalış ekipmanları gibi gerekli tüm araçlarla donatıldığı vurgulandı.Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait hava mobil hastanesi taşıyan üçüncü uçağının, yıkıcı sel mağdurlarına yardım etmek için Libya'ya uçtuğu bildirilmişti.Geçen pazar günü sel felaketini yaşayan Libya’da ölü sayısı 11 bini aşarken hala 10 binden fazla kayıptan haber yok. Onlarca Libyalı evleriyle birlikte denize sürüklenen yakınlarının cesetlerini vermesi için kıyıda Akdeniz’e yakarıp yalvarıyor. Libya Kızılayı da en az 2 bin kişinin Akdenizin sularında olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230912/putinden-libyaya-bassagligi-dost-libya-halkinin-acisini-ve-uzuntusunu-paylasiyoruz-1075419188.html
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rusya acil durumlar bakanlığı, arama kurtarma, rusya, libya, sel, sel felaketi, kasırga, ölü, ölü sayısı, akdeniz
rusya acil durumlar bakanlığı, arama kurtarma, rusya, libya, sel, sel felaketi, kasırga, ölü, ölü sayısı, akdeniz
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın arama kurtarma ekipleri Libya'ya ulaştı
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın 50 kişiden oluşan ilk arama kurtarma ekibi Libya'ya ulaştı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 50 kişiden oluşan ilk ekibin arama ve kurtarma operasyonlarını yürütmek üzere Libya'ya ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın 50 uzmandan oluşan ilk ekibi Libya'ya ulaştı. ‘Lider Merkezi'nden Rus uzmanlar, arama kurtarma operasyonlarını yürütmek üzere Derna kentine gidecek” denildi.
Açıklamada, ekibinin su taşıtları ve dalış ekipmanları gibi gerekli tüm araçlarla donatıldığı vurgulandı.
Daha önce Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait hava mobil hastanesi taşıyan üçüncü uçağının, yıkıcı sel mağdurlarına yardım etmek için Libya'ya uçtuğu bildirilmişti.
Geçen pazar günü sel felaketini yaşayan Libya’da ölü sayısı 11 bini aşarken hala 10 binden fazla kayıptan haber yok. Onlarca Libyalı evleriyle birlikte denize sürüklenen yakınlarının cesetlerini vermesi için kıyıda Akdeniz’e yakarıp yalvarıyor. Libya Kızılayı da en az 2 bin kişinin Akdenizin sularında olduğunu belirtti.