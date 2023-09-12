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Putin’den Libya’ya başsağlığı: 'Dost Libya halkının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyoruz'
Putin’den Libya’ya başsağlığı: 'Dost Libya halkının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyoruz'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’ye gönderdiği telgrafta, kasırga ve sel felaketinin yol açtığı can... 12.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-12T21:47+0300
2023-09-12T21:47+0300
dünya
libya
vladimir putin
başsağlığı
rusya
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin’in Muhammed el-Menfi’ye başsağlığı dileklerinin ilettiği bir telgraf gönderdi.Telgrafta, “Sayın Başkan, ülkenizin kuzeydoğusundaki kasırga ve sel felaketinin neden olduğu çok sayıda kayıp ve geniş çaplı yıkım nedeniyle lütfen içten başsağlığı dileklerimizi kabul edin” ifadesine yer verildi.Putin, “Lütfen ölenlerin ailelerine ve yakınlarına taziye ve destek sözlerimizi iletin. Dost Libya halkının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyoruz. Dost Libya halkının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyoruz. Elbette gerekli yardımı sağlamaya hazırız” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20230912/libyada-sel-felaketi-derne-sehrinde-olenlerin-sayisi-5-bin-300e-yukseldi-1075418959.html
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libya, vladimir putin, başsağlığı, rusya
libya, vladimir putin, başsağlığı, rusya

Putin’den Libya’ya başsağlığı: 'Dost Libya halkının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyoruz'

21:47 12.09.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’ye gönderdiği telgrafta, kasırga ve sel felaketinin yol açtığı can kayıpları ve yıkımlardan dolayı başsağlığı diledi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin’in Muhammed el-Menfi’ye başsağlığı dileklerinin ilettiği bir telgraf gönderdi.
Telgrafta, “Sayın Başkan, ülkenizin kuzeydoğusundaki kasırga ve sel felaketinin neden olduğu çok sayıda kayıp ve geniş çaplı yıkım nedeniyle lütfen içten başsağlığı dileklerimizi kabul edin” ifadesine yer verildi.
Putin,Lütfen ölenlerin ailelerine ve yakınlarına taziye ve destek sözlerimizi iletin. Dost Libya halkının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyoruz. Dost Libya halkının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyoruz. Elbette gerekli yardımı sağlamaya hazırız” diye yazdı.
Libya sel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
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