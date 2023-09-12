https://sputniknews.com.tr/20230912/putinden-libyaya-bassagligi-dost-libya-halkinin-acisini-ve-uzuntusunu-paylasiyoruz-1075419188.html

Putin’den Libya’ya başsağlığı: 'Dost Libya halkının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyoruz'

Putin’den Libya’ya başsağlığı: 'Dost Libya halkının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’ye gönderdiği telgrafta, kasırga ve sel felaketinin yol açtığı can... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T21:47+0300

2023-09-12T21:47+0300

2023-09-12T21:47+0300

dünya

libya

vladimir putin

başsağlığı

rusya

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya lideri Putin’in Muhammed el-Menfi’ye başsağlığı dileklerinin ilettiği bir telgraf gönderdi.Telgrafta, “Sayın Başkan, ülkenizin kuzeydoğusundaki kasırga ve sel felaketinin neden olduğu çok sayıda kayıp ve geniş çaplı yıkım nedeniyle lütfen içten başsağlığı dileklerimizi kabul edin” ifadesine yer verildi.Putin, “Lütfen ölenlerin ailelerine ve yakınlarına taziye ve destek sözlerimizi iletin. Dost Libya halkının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyoruz. Dost Libya halkının acısını ve üzüntüsünü paylaşıyoruz. Elbette gerekli yardımı sağlamaya hazırız” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20230912/libyada-sel-felaketi-derne-sehrinde-olenlerin-sayisi-5-bin-300e-yukseldi-1075418959.html

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