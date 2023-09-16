https://sputniknews.com.tr/20230916/ronaldodan-eski-kulubune-dava-199-milyon-euro-nerede-1075520742.html
Ronaldo'dan eski kulübüne dava: 19.9 milyon euro nerede?
Ronaldo'dan eski kulübüne dava: 19.9 milyon euro nerede?
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun eski kulübü Juventus'a dava açmaya hazırlandığı iddia edildi. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T15:07+0300
2023-09-16T15:07+0300
2023-09-16T15:07+0300
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italyan
kulüp
antrenman
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Cristiano Ronaldo, 4 sezon formasını giydiği Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Portekizli yıldız, Juventus'un pandemi döneminde askıda kalan ve kendisine ödemediği 19.9 milyon euroluk maaşını alabilmek için yasal işlem başlatmaya karar verdi.'Yeni gelişmeler yaşanabilir'Haberde Ronaldo'nun hatrı sayılır bir parayı İtalyan kulübünden alamadığının altı çizilirken, kısa süre içerisinde bu konuda yeni gelişmelerin yaşanabileceği de aktarıldı.Juventus fomrası ile toplamda 134 karşılaşmaya çıkan Cristiano Ronaldo, 101 gol ve 22 asistlik performans sergilemişti.Sezon başında Juventus'a kalmak istemesine rağmen takımın ABD kampının dışında kalan Leonardo Bonucci'nin kendisine gerekli antreman koşullarının sağlanmadığı gerekçesiyle Juventus'a dava açacağı iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230911/ronaldo-messi-ile-arasindaki-rekabetin-sona-erdigini-acikladi-futbol-tarihini-degistirdik-1075375407.html
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juventus, ronaldo, cristiano ronaldo, futbol, euro, maaş, italyan, kulüp, antrenman, al nassr
juventus, ronaldo, cristiano ronaldo, futbol, euro, maaş, italyan, kulüp, antrenman, al nassr
Ronaldo'dan eski kulübüne dava: 19.9 milyon euro nerede?
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun eski kulübü Juventus'a dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.
Cristiano Ronaldo, 4 sezon formasını giydiği Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Portekizli yıldız, Juventus'un pandemi döneminde askıda kalan ve kendisine ödemediği 19.9 milyon euroluk maaşını alabilmek için yasal işlem başlatmaya karar verdi.
'Yeni gelişmeler yaşanabilir'
Haberde Ronaldo'nun hatrı sayılır bir parayı İtalyan kulübünden alamadığının altı çizilirken, kısa süre içerisinde bu konuda yeni gelişmelerin yaşanabileceği de aktarıldı.
Juventus fomrası ile toplamda 134 karşılaşmaya çıkan Cristiano Ronaldo, 101 gol ve 22 asistlik performans sergilemişti.
Sezon başında Juventus'a kalmak istemesine rağmen takımın ABD kampının dışında kalan Leonardo Bonucci'nin kendisine gerekli antreman koşullarının sağlanmadığı gerekçesiyle Juventus'a dava açacağı iddia edilmişti.