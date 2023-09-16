https://sputniknews.com.tr/20230916/ronaldodan-eski-kulubune-dava-199-milyon-euro-nerede-1075520742.html

Ronaldo'dan eski kulübüne dava: 19.9 milyon euro nerede?

Ronaldo'dan eski kulübüne dava: 19.9 milyon euro nerede?

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun eski kulübü Juventus'a dava açmaya hazırlandığı iddia edildi. 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T15:07+0300

2023-09-16T15:07+0300

2023-09-16T15:07+0300

spor

juventus

ronaldo

cristiano ronaldo

futbol

euro

maaş

italyan

kulüp

antrenman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0b/1065631762_0:106:1025:682_1920x0_80_0_0_71cf46e7f5448aae361050147273a7c7.jpg

Cristiano Ronaldo, 4 sezon formasını giydiği Juventus'a dava açmaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Portekizli yıldız, Juventus'un pandemi döneminde askıda kalan ve kendisine ödemediği 19.9 milyon euroluk maaşını alabilmek için yasal işlem başlatmaya karar verdi.'Yeni gelişmeler yaşanabilir'Haberde Ronaldo'nun hatrı sayılır bir parayı İtalyan kulübünden alamadığının altı çizilirken, kısa süre içerisinde bu konuda yeni gelişmelerin yaşanabileceği de aktarıldı.Juventus fomrası ile toplamda 134 karşılaşmaya çıkan Cristiano Ronaldo, 101 gol ve 22 asistlik performans sergilemişti.Sezon başında Juventus'a kalmak istemesine rağmen takımın ABD kampının dışında kalan Leonardo Bonucci'nin kendisine gerekli antreman koşullarının sağlanmadığı gerekçesiyle Juventus'a dava açacağı iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230911/ronaldo-messi-ile-arasindaki-rekabetin-sona-erdigini-acikladi-futbol-tarihini-degistirdik-1075375407.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

juventus, ronaldo, cristiano ronaldo, futbol, euro, maaş, italyan, kulüp, antrenman, al nassr