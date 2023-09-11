Ronaldo, Messi ile arasındaki 'rekabetin sona erdiğini' açıkladı: 'Futbol tarihini değiştirdik'

"Rekabet sona erdi ve bu çok iyiydi. Seyircilerin çok sevdiği sağlıklı bir rekabetti. Cristiano Ronaldo'yu seven biri Messi'den nefret etmek zorunda değil ya da tam tersi çünkü ikisi de çok iyi. Futbol tarihini değiştirdiler ve bunu yapmaya devam ediyorlar. Dünyanın her yerinde saygı görüyoruz, en önemli şey bu. Avrupa dışında oynuyor olsak bile o kendi yolunu çiziyor, ben de kendi yolumu çiziyorum. Gördüğüm kadarıyla iyi iş çıkardı, ben de öyle. Miras devam ediyor. Rekabet gibi şeyler görmüyorum. Daha önce de söyledim, 15 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştık ama sonunda arkadaş olduk diyemem çünkü onunla hiç yemek yemedim. Diğer yandan profesyonel meslektaşız ve birbirimize saygı duyuyoruz."