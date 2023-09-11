https://sputniknews.com.tr/20230911/ronaldo-messi-ile-arasindaki-rekabetin-sona-erdigini-acikladi-futbol-tarihini-degistirdik-1075375407.html
Ronaldo, Messi ile arasındaki 'rekabetin sona erdiğini' açıkladı: 'Futbol tarihini değiştirdik'
Ronaldo, Messi ile arasındaki 'rekabetin sona erdiğini' açıkladı: 'Futbol tarihini değiştirdik'
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'dan Portekiz'in Slovakya maçı öncesinde ezeli rakibi Lionel Messi hakkında sürpriz bir... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T10:30+0300
2023-09-11T10:30+0300
2023-09-11T10:45+0300
spor
ronaldo
cristiano ronaldo
messi
lionel messi
futbol
dünya
arkadaş
tarih
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104004/43/1040044342_7:0:2851:1600_1920x0_80_0_0_6fd2da143cc39e1b599a8a180aea51a0.jpg
sürekli olarak kimin daha iyi olduğu tartışmaları ile futbol taraftarlarını ikiye bölen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi cephesinde yeni bir gelişme oldu. Taraftarların her ikisinin de aynı anda ikisinin de 'çok iyi' olduğunu kabul etmediğini dile getiren Ronaldo, insanların farklılıklarını bir kenara bırakıp kendisinin ve Messi'nin 'GOAT' olduklarını kabul etmeleri gerektiğini açıkladı.'Miras devam ediyor'Ronaldo, Messi için şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230806/1074427077.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104004/43/1040044342_718:0:2851:1600_1920x0_80_0_0_2a9bbfa7688bf14310a62744fb9f10f2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ronaldo, cristiano ronaldo, messi, lionel messi, futbol, dünya, arkadaş, tarih
ronaldo, cristiano ronaldo, messi, lionel messi, futbol, dünya, arkadaş, tarih
Ronaldo, Messi ile arasındaki 'rekabetin sona erdiğini' açıkladı: 'Futbol tarihini değiştirdik'
10:30 11.09.2023 (güncellendi: 10:45 11.09.2023) Abone ol
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'dan Portekiz'in Slovakya maçı öncesinde ezeli rakibi Lionel Messi hakkında sürpriz bir itiraf geldi.
sürekli olarak kimin daha iyi olduğu tartışmaları ile futbol taraftarlarını ikiye bölen Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi cephesinde yeni bir gelişme oldu. Taraftarların her ikisinin de aynı anda ikisinin de 'çok iyi' olduğunu kabul etmediğini dile getiren Ronaldo, insanların farklılıklarını bir kenara bırakıp kendisinin ve Messi'nin 'GOAT' olduklarını kabul etmeleri gerektiğini açıkladı
.
'Miras devam ediyor'
Ronaldo, Messi için şunları söyledi:
"Rekabet sona erdi ve bu çok iyiydi. Seyircilerin çok sevdiği sağlıklı bir rekabetti. Cristiano Ronaldo'yu seven biri Messi'den nefret etmek zorunda değil ya da tam tersi çünkü ikisi de çok iyi. Futbol tarihini değiştirdiler ve bunu yapmaya devam ediyorlar. Dünyanın her yerinde saygı görüyoruz, en önemli şey bu. Avrupa dışında oynuyor olsak bile o kendi yolunu çiziyor, ben de kendi yolumu çiziyorum. Gördüğüm kadarıyla iyi iş çıkardı, ben de öyle. Miras devam ediyor. Rekabet gibi şeyler görmüyorum. Daha önce de söyledim, 15 yıl boyunca aynı sahneyi paylaştık ama sonunda arkadaş olduk diyemem çünkü onunla hiç yemek yemedim. Diğer yandan profesyonel meslektaşız ve birbirimize saygı duyuyoruz."