https://sputniknews.com.tr/20230916/nato-ulkelerinin-genelkurmay-baskanlari-norvecte-toplandi-1075519857.html

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları Norveç'te toplandı: Orgeneral Gürak ilk defa temsil edecek

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanları Norveç'te toplandı: Orgeneral Gürak ilk defa temsil edecek

NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı, Norveç'in başkenti Oslo'da başladı. 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T14:24+0300

2023-09-16T14:24+0300

2023-09-16T14:29+0300

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Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, bu göreve geldikten sonra ilk kez temsil ettiği toplantıda NATO'nun savunma ve caydırıcılığının artırılması için hazırlanan planlar ile 'Ukrayna'ya destek' konuları değerlendirilecek.Toplantının açılışında konuşma yapan NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, NATO'nun savunma ve caydırıcılık için hazırladığı bölgesel planlarla ulusal savunma planlarının birçok alanda iç içe geçmiş olduğunu söyledi.Bugünkü toplantıda bu planların uygulanabilirliğini ele alacaklarını aktaran Bauer, bunun da yüksek hazırlık seviyesinde daha fazla asker, kapasite geliştirme, komuta ve kontrol yapılarının uyumlandırılması, lojistik destek, bakım, ikmal, eğitim ve tatbikat gibi konuları içerdiğini belirtti.Bauer, "NATO'nun planlarıyla ulusal savunma planları o kadar iç içe geçmiş durumda ki yolumuzda ilerlerken birbirimize danışmamız hayati önem taşıyor" dedi.Bauer, İsveç'in NATO üyelik başvurusuna da değinerek, ittifaka üye olmasıyla NATO'nun daha da güçleneceğini ve NATO ülkelerinin asker sayısının 3.5 milyona çıkacağını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230916/erdogan-abd-ziyareti-oncesinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1075519082.html

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