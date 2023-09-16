https://sputniknews.com.tr/20230916/erdogan-abd-ziyareti-oncesinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1075519082.html
Erdoğan'dan Avrupa'ya sert tepki: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz
Erdoğan'dan Avrupa'ya sert tepki: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Türkiye raporuna çok sert... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T13:05+0300
2023-09-16T13:05+0300
2023-09-16T14:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
abd
resmi ziyaret
bm
bm genel sekreteri antonio guterres
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi basın toplantısında konuştu. İsveç'in NATO üyeliğinden AP'nin skandal Türkiye raporuna kadar pek çok güncel konudan bahseden Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:İsveç'in NATO üyeliğiİsveç'in NATO üyeliği hakkında da konuşan Erdoğan, "Batı 'İsveç, İsveç, İsveç' diyor. Biz de diyoruz ki parlamentomuz karar vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil. Bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil. Şu anda İsveç üzerine düşen görevi yerine getiriyor mu? Yasayı hazırlamak yetmez. Yasayı uygulamak gerekiyor. İsveç ister anayasa ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın... Kalkıp da teröristleri İsveç polisi altında gösteriye sevk ediyorsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir. O zaman bzie verilen sözler tutulmuyor. Öncelikle İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Yasayı hazırlamak yetmez, yasayı uygulamak gerekir" dedi.Konuşmasının ardından Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere eşi Emine Erdoğan ile birlikte Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etti.
https://sputniknews.com.tr/20230916/erdogan-abd-ziyareti-oncesinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1075519082.html
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recep tayyip erdoğan, abd, resmi ziyaret, bm, bm genel sekreteri antonio guterres
recep tayyip erdoğan, abd, resmi ziyaret, bm, bm genel sekreteri antonio guterres
Erdoğan'dan Avrupa'ya sert tepki: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz
13:05 16.09.2023 (güncellendi: 14:25 16.09.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Türkiye raporuna çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Avrupa Birliği Türkiye'den kopma niyetindedir. Gerekirse AB ile yolları ayırabiliriz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi basın toplantısında konuştu. İsveç'in NATO üyeliğinden AP'nin skandal Türkiye raporuna kadar pek çok güncel konudan bahseden Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:
"Ülkemizde 14-28 Mayıs seçimlerinin demokratik olgunluk içinde tamamlanmasının iş çevrelerinin Türkiye'ye yönelik ilgisini arttırdığını görüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için her türlü çabayı göstereceğiz. OVP'ye uluslararası yatırımcılar büyük güven duyuyor.
Dünya 5'ten büyüktür tespitimizin daha fazla kabul görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Sayın Gutierres bu konua çok net bir tavır ortaya koydu. Genel kurul marjında çok sayıda ülkeden mevkidaşlarımla görüşmeler gerçekleştireceğim.
ABD'de yaşayan vatandaşlarımızla birlikte soydaş topluluklarla da bir araya geleceğiz. Düşünce kuruluşlarıyla istişarelerimiz olacak.
(Karabağ konusu) Bizim öncülüğümüzde üçlü bir görüşme teklifimizi kendilerine ilettik. Bu konuda üçlüden öte biz dörtlü bir teklifte bulunduk.
Küresel sistemde taşların yerinden oynadığı bu dönemi ülkemiz ve milletimiz adına fırsata çevirmekte kararlıyız.
(Türkiye'nin AB'ye katılım süreci) Bu gelişmeler karşısında değerlendirmemizi yaparız. Bu değerlendirmelerden sonra AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz.
(AP'nin Türkiye raporu) AB Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde."
İsveç'in NATO üyeliği
İsveç'in NATO üyeliği hakkında da konuşan Erdoğan, "Batı 'İsveç, İsveç, İsveç' diyor. Biz de diyoruz ki parlamentomuz karar vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil. Bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil. Şu anda İsveç üzerine düşen görevi yerine getiriyor mu? Yasayı hazırlamak yetmez. Yasayı uygulamak gerekiyor. İsveç ister anayasa ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın... Kalkıp da teröristleri İsveç polisi altında gösteriye sevk ediyorsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir. O zaman bzie verilen sözler tutulmuyor. Öncelikle İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Yasayı hazırlamak yetmez, yasayı uygulamak gerekir" dedi.
Konuşmasının ardından Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere eşi Emine Erdoğan ile birlikte Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etti.