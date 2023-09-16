https://sputniknews.com.tr/20230916/erdogan-abd-ziyareti-oncesinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1075519082.html

Erdoğan'dan Avrupa'ya sert tepki: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz

Erdoğan'dan Avrupa'ya sert tepki: AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Avrupa Parlamentosu'nun skandal Türkiye raporuna çok sert... 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T13:05+0300

2023-09-16T13:05+0300

2023-09-16T14:25+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

abd

resmi ziyaret

bm

bm genel sekreteri antonio guterres

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi basın toplantısında konuştu. İsveç'in NATO üyeliğinden AP'nin skandal Türkiye raporuna kadar pek çok güncel konudan bahseden Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı:İsveç'in NATO üyeliğiİsveç'in NATO üyeliği hakkında da konuşan Erdoğan, "Batı 'İsveç, İsveç, İsveç' diyor. Biz de diyoruz ki parlamentomuz karar vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil. Bizim parlamentomuz kararı vermedikten sonra evet veya hayır dememiz mümkün değil. Şu anda İsveç üzerine düşen görevi yerine getiriyor mu? Yasayı hazırlamak yetmez. Yasayı uygulamak gerekiyor. İsveç ister anayasa ister yasa ne değişikliği yaparsa yapsın... Kalkıp da teröristleri İsveç polisi altında gösteriye sevk ediyorsa, bunlar görevini yerine getirmiyor demektir. O zaman bzie verilen sözler tutulmuyor. Öncelikle İsveç'in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Yasayı hazırlamak yetmez, yasayı uygulamak gerekir" dedi.Konuşmasının ardından Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere eşi Emine Erdoğan ile birlikte Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareket etti.

https://sputniknews.com.tr/20230916/erdogan-abd-ziyareti-oncesinde-basin-toplantisi-duzenliyor-1075519082.html

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recep tayyip erdoğan, abd, resmi ziyaret, bm, bm genel sekreteri antonio guterres