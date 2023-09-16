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MSB: Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar Gemileri Libya’ya Ulaştı
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MSB: Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar Gemileri Libya’ya Ulaştı
MSB: Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar Gemileri Libya’ya Ulaştı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir’den yola çıkan Deniz Kuvvetlerimizin TCG... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
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Sel felaketinden etkilenen Libya için yardım gönderen Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) gemileri Libya'ya ulaştı. Konu ile ilgili bir video yayınlayarak açıklama yapan MSB, şunları aktardı:
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libya, milli savunma bakanlığı (msb), yardım, insani yardım, tıbbi yardım, sel, sel felaketi, doğal afet, kasırga, tcg sancaktar, tcg bayraktar
libya, milli savunma bakanlığı (msb), yardım, insani yardım, tıbbi yardım, sel, sel felaketi, doğal afet, kasırga, tcg sancaktar, tcg bayraktar

MSB: Deniz Kuvvetlerimizin TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar Gemileri Libya’ya Ulaştı

11:02 16.09.2023 (güncellendi: 11:23 16.09.2023)
© İHATCG Anadolu, Sarayburnu'ndan hareket etti
TCG Anadolu, Sarayburnu'ndan hareket etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2023
© İHA
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sel felaketinden etkilenen kardeş Libya halkına destek için İzmir’den yola çıkan Deniz Kuvvetlerimizin TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemileri Libya’ya ulaştı" denildi.
Sel felaketinden etkilenen Libya için yardım gönderen Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) gemileri Libya'ya ulaştı.
Konu ile ilgili bir video yayınlayarak açıklama yapan MSB, şunları aktardı:
"Kardeş Libya halkına destek için İzmir’den yola çıkan Deniz Kuvvetlerimizin TCG SANCAKTAR ve TCG BAYRAKTAR gemileri Libya’ya ulaştı. Gemilerimizde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan toplam 360 görevli bulunuyor. Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan toplam 122 araç da Libya’ya ulaştırıldı. Ayrıca 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler de Libyalı kardeşlerimiz için gemilerimizle bölgeye gönderildi. Bugün TCG OSMANGAZİ gemimiz de yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırmak üzere İzmir’den hareket edecek. Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
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