https://sputniknews.com.tr/20230916/macron-avrupa-sinirlarini-daha-iyi-korumali-1075513623.html

Macron: Avrupa, sınırlarını daha iyi korumalı

Macron: Avrupa, sınırlarını daha iyi korumalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın sınırlarını daha iyi koruması gerektiğini belirtti. 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T00:54+0300

2023-09-16T00:54+0300

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dünya

fransa

avrupa

sınır

akdeniz

akdeniz

göç

avrupa birliği

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Macron, ziyaret için gittiği Semur-en-Auxois köyünde basına yaptığı açıklamada, Akdeniz'de son günlerde göç akınına uğrayan İtalya'nın Lampedusa Adası'ndaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Göç meselesinin tüm Avrupalıları etkilediğini, bu gibi durumlarda insani bir yaklaşım sergilemek gerektiğini vurgulayan Macron, insanların hayatları pahasına Akdeniz'den geçerek Avrupa topraklarına geldiğini söyledi.İtalya'nın yanında olmanın tüm Avrupa Birliği'nin (AB) görevi olduğunu kaydeden Macron, "Avrupa, sınırlarını daha iyi korumalı" diye konuştu.Macron, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile Lampedusa Adası'ndaki durumu görüştüğünü belirterek, Fransız ve İtalyan hükümetlerinin bu konuda bir çalışma yürütmekte olduğunu ve kararlar alacağını ifade etti.

fransa

akdeniz

avrupa birliği

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fransa, avrupa, sınır, akdeniz, akdeniz, göç, avrupa birliği