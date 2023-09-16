https://sputniknews.com.tr/20230916/istanbul-buyuksehir-belediye-baskanligi-icin-adayligi-aciklayan-mimar-senol-gokner-kimdir-1075521346.html
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklayan Mimar Şenol Gökner kimdir?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklayan Mimar Şenol Gökner kimdir?
İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Şenol Gökner, "Şimdi sırada kadromuzu kurmak var. Yakın zamanda bir ilan açacağım. Birlikte... 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T15:50+0300
2023-09-16T15:50+0300
2023-09-16T15:50+0300
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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yerel seçim
türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını sosyal medyası üzerinden açıklayan Şenol Gökner, "Şimdi sırada kadromuzu kurmak var. Yakın zamanda bir ilan açacağım. Birlikte çalışacağım tüm pozisyonlara liyakat sahibi Vatandaşlarımız için başvuru imkanı olacak. İstanbul'u çok profesyonel bir ekip yönetecek. Takipte kalın" şeklinde yazdı.Şenol Gökner kimdir?1983'te Çankırı'da doğan Şenol Gökner, Zonguldak Fen Lisesi'nden ve ardından İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 18 yıldır uygulama, proje ve yöneticilik pozisyonlarında görev alarak mesleki üretimini sürdüren Gökner'in uzmanlık alanı da sağlık yapıları mimarlığı üzerine. Depremden sonra Deprem Çalışma grubu da kuran Gökner, "Bu gruptaki çalışmalarımız, depreme hazırlık için yapılabilecek en doğru çalışmanın Ulusal Konut Projesi olduğunu gösterdi" diyerek temel bir insan hakkı olan barınma konusuna ortak bir çözüm bulunması gerektiğini vurguluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230915/ozgur-ozel-chp-genel-baskanligina-adayligini-acikladi-1075498035.html
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığı açıklayan Mimar Şenol Gökner kimdir?
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İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Şenol Gökner, "Şimdi sırada kadromuzu kurmak var. Yakın zamanda bir ilan açacağım. Birlikte çalışacağım tüm pozisyonlara liyakat sahibi Vatandaşlarımız için başvuru imkanı olacak. İstanbul'u çok profesyonel bir ekip yönetecek. Takipte kalın" dedi. Peki, Şenol Gökner kimdir?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını sosyal medyası üzerinden açıklayan Şenol Gökner, "Şimdi sırada kadromuzu kurmak var. Yakın zamanda bir ilan açacağım. Birlikte çalışacağım tüm pozisyonlara liyakat sahibi Vatandaşlarımız için başvuru imkanı olacak. İstanbul'u çok profesyonel bir ekip yönetecek. Takipte kalın" şeklinde yazdı.
Şenol Gökner kimdir?
1983'te Çankırı'da doğan Şenol Gökner, Zonguldak Fen Lisesi'nden ve ardından İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 18 yıldır uygulama, proje ve yöneticilik pozisyonlarında görev alarak mesleki üretimini sürdüren Gökner'in uzmanlık alanı da sağlık yapıları mimarlığı üzerine.
Depremden sonra Deprem Çalışma grubu da kuran Gökner, "Bu gruptaki çalışmalarımız, depreme hazırlık için yapılabilecek en doğru çalışmanın Ulusal Konut Projesi olduğunu gösterdi" diyerek temel bir insan hakkı olan barınma konusuna ortak bir çözüm bulunması gerektiğini vurguluyor.