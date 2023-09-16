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İmamoğlu yeniden yargılanacak
İmamoğlu yeniden yargılanacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beraat ettiği davada Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın itirazı üzerine yeniden yargılanacak. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T16:12+0300
2023-09-16T16:12+0300
ekrem imamoğlu
yargılanacak
dava
türkiye
mahkeme
itiraz
iddianame
beraat
dilekçe
şadi yazıcı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik ifadeleri nedeniyle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etmişti.Basit yargılama usulüyle dosya üzerinden karar veren Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun 'hakaret' suçunu işlemediğinin anlaşıldığını belirterek, sözlerin siyasi eleştiri niteliğinde olduğunun kaydetmişti.Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın avukatı ise Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, duruşma açılarak yargılama yapılmasını talep etti.Mahkemeye sunulan dilekçede, İmamoğlu hakkında beraat kararı verildiği hatırlatılarak, bu karara itiraz ettikleri kaydedildi.Dilekçede, “Müvekkilin maruz kaldığı bu olay ile aynı anda sanık Ekrem İmamoğlu kürsüde müvekkil hakkında ‘O arkadaş burayı germeye gelmiş, nezaketsiz provokasyonlarına devam ediyor, kötü söz sahibine aittir, lan Allah'tan korkun, üç buçuk sene ulan üç ayını bizden siz çaldınız, bir buçuk senesi pandemi, cebimizdeki paraları da çaldınız, yüzde ellisini çaldınız' şeklinde beyanlarda bulunmuş ve beyanları neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi. Dilekçede, suç duyurusu üzerine iddianame düzenlendiği aktarıldı.Dilekçenin devamında, “Müvekkil açılış programına davet ile katılması ve kendisine verilen süre içerisinde konuşmak istemiş, konuşma süresince de ne ferdi ve ne de genel bir topluluğa yönelik zan altında bırakabilecek hakaret niteliğinde söylemlerde bulunmamıştır. Ancak müvekkil programın devamında beklenilmeyen davranış ve söylemlere maruz kalmıştır” ifadeleri kullanıldı.Mahkemeye sunulan dilekçede, duruşma açılarak yargılamaya devam edilmesi ve İmamoğlu'nun 'hakaret' suçundan cezalandırılması istendi.
https://sputniknews.com.tr/20230914/imamoglundan-iyi-partinin-yerel-secim-karari-yorumu-hala-ittifakin-gerekli-oldugunu-soyluyorum-1075473480.html
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ekrem imamoğlu, yargılanacak, dava, mahkeme, itiraz, iddianame, beraat, dilekçe, şadi yazıcı
ekrem imamoğlu, yargılanacak, dava, mahkeme, itiraz, iddianame, beraat, dilekçe, şadi yazıcı

İmamoğlu yeniden yargılanacak

16:12 16.09.2023
© İBBİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2023
© İBB
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beraat ettiği davada Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın itirazı üzerine yeniden yargılanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılış Programı'nda Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik ifadeleri nedeniyle 'kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etmişti.
Basit yargılama usulüyle dosya üzerinden karar veren Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun 'hakaret' suçunu işlemediğinin anlaşıldığını belirterek, sözlerin siyasi eleştiri niteliğinde olduğunun kaydetmişti.
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'nın avukatı ise Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, duruşma açılarak yargılama yapılmasını talep etti.
Mahkemeye sunulan dilekçede, İmamoğlu hakkında beraat kararı verildiği hatırlatılarak, bu karara itiraz ettikleri kaydedildi.
Dilekçede, “Müvekkilin maruz kaldığı bu olay ile aynı anda sanık Ekrem İmamoğlu kürsüde müvekkil hakkında ‘O arkadaş burayı germeye gelmiş, nezaketsiz provokasyonlarına devam ediyor, kötü söz sahibine aittir, lan Allah'tan korkun, üç buçuk sene ulan üç ayını bizden siz çaldınız, bir buçuk senesi pandemi, cebimizdeki paraları da çaldınız, yüzde ellisini çaldınız' şeklinde beyanlarda bulunmuş ve beyanları neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi. Dilekçede, suç duyurusu üzerine iddianame düzenlendiği aktarıldı.
Dilekçenin devamında, “Müvekkil açılış programına davet ile katılması ve kendisine verilen süre içerisinde konuşmak istemiş, konuşma süresince de ne ferdi ve ne de genel bir topluluğa yönelik zan altında bırakabilecek hakaret niteliğinde söylemlerde bulunmamıştır. Ancak müvekkil programın devamında beklenilmeyen davranış ve söylemlere maruz kalmıştır” ifadeleri kullanıldı.
Mahkemeye sunulan dilekçede, duruşma açılarak yargılamaya devam edilmesi ve İmamoğlu'nun 'hakaret' suçundan cezalandırılması istendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Reform Enstitüsü ve Ülke Politikaları Vakfı işbirliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 100. Yılında CHP paneline katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
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