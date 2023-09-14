https://sputniknews.com.tr/20230914/imamoglundan-iyi-partinin-yerel-secim-karari-yorumu-hala-ittifakin-gerekli-oldugunu-soyluyorum-1075473480.html

İmamoğlu'ndan İYİ Parti’nin yerel seçim kararı yorumu: 'Hala ittifakın gerekli olduğunu söylüyorum'

İmamoğlu'ndan İYİ Parti’nin yerel seçim kararı yorumu: 'Hala ittifakın gerekli olduğunu söylüyorum'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’nin yaklaşan yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararına ilişkin konuştu. İmamoğlu, “Ben hala... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T15:51+0300

2023-09-14T15:51+0300

2023-09-14T15:51+0300

politika

ekrem imamoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

iyi parti

ittifak

yerel seçimler

kemal kılıçdaroğlu

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İmamoğlu, Bahçelievler Kocasinan Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı Tanıtım Programı'na katıldı.Projenin 2017 yılında başladığını ve kendilerinden önceki dönemde inşaatın durduğunu savunan İmamoğlu, ihtiyaçlar doğrultusunda projeyi yeniden ele alarak faaliyete geçirdiklerini anlattı.İmamoğlu, 750 araca yakın otopark kapasitesi olacak projeyi bir yıldan önce tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.Toplumun ve şehrin faydasına projeler ürettiklerini anlatan İmamoğlu, siyaset tarzı olarak insanları bölüştüren, ayrıştıran değil, birleştiren, buluşturan anlayışla iş üretmenin de ne kadar mümkün olabildiğini 4,5 yılda İstanbul'da gösterdiklerini düşündüğünü ifade etti.İmamoğlu, siyasette bazı duyguların artık son bulması gerektiğini belirterek "Siyaset, gözünü nefret bürümüş düşmanlar arasında değil, vatandaşı temsil ettiklerini bilen, birbirlerine saygı gösteren rakipler arasında yapılmalıdır. Biz tam da böyle bir yolculuğu sağlamak zorundayız." değerlendirmesini yaptı.Siyasetin çocuklara ve gençlere huzurlu, mutlu ve güzel bir ülke bırakmanın aracı olduğunu ifade eden İmamoğlu, kendisinin de onun için siyaset yaptığını savundu.İYİ Parti'nin 81 ilde aday çıkarma kararıEkrem İmamoğlu, tanıtım programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun "81 ilde kendi adayımızı çıkartacağız" şeklindeki açıklaması hatırlatılan İmamoğlu, "Siz dün yaptığınız açıklamada, 'Sayın (Meral) Akşener'in aslında kapıları kapatmadığını düşünüyorum.' demiştiniz. İYİ Partiden gelen bu açıklamadan sonra sizin düşünceleriniz neler? sorusuna, halen aynı düşüncede olduğu yanıtını verdi.İmamoğlu, "Sayın Akşener'in daha önceki ifadelerini de özenle dinlediğimi, takip ettiğimi söyledim. Dünkü açıklamaları da farklı yorumları da dinledim. Takip ediyorum. Ben hala ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye'de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum. Açıkçası dünkü yapılan tariften de müzakerenin kapanmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.'Müzakerenin çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini düşünüyorum'Bunu zamanla göreceklerini söyleyen İmamoğlu, en önemli unsurun toplumsal ittifak olduğunu ve özellikle muhalefet tabanının güçlü bir ittifak modeliyle sonuca kavuşabileceğini bilen biri olduğunu aktardı.İmamoğlu, bunu özenli bir şekilde İstanbul'da yaşadıklarını ve yaşattıklarını ifade ederek şöyle konuştu:Sürece böyle baktıklarını ve bunu da başaracaklarını düşündüklerini dile getiren Ekrem İmamoğlu, "Bu anlamda yine en güçlü şekliyle Sayın Akşener, İYİ Parti, İYİ Parti yöneticileriyle müzakerenin, diyaloğun çok sağlıklı bir şekilde yürütülebileceğini, yönetilebileceğini düşünüyorum. Elbette bunun karşılıklı gerekleri var. Zaman gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230914/kilicdaroglu-kurdugumuz-ittifak-zaten-bitti-1075471630.html

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ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), iyi parti, ittifak, yerel seçimler, kemal kılıçdaroğlu