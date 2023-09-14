https://sputniknews.com.tr/20230914/kilicdaroglu-kurdugumuz-ittifak-zaten-bitti-1075471630.html

Kılıçdaroğlu: Kurduğumuz ittifak zaten bitti

Kılıçdaroğlu: Kurduğumuz ittifak zaten bitti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararını "Kurduğumuz ittifak zaten bitti." sözleriyle değerlendirdi... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T14:47+0300

2023-09-14T14:47+0300

2023-09-14T15:07+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

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Kılıçdaroğlu, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Mülakat gibi mülakat yapacağız" sözünü anımsatması üzerine Kılıçdaroğlu, kendisinin "Şu andaki siyasal iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyetinin olmadığı" sözünü anımsatarak, "Neden ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur? 'Ben mülakatı kaldıracağım' deyip, seçim meydanlarında halka vaatte bulunan bir kişi, seçimi kazandıktan sonra 'ne mülakatı, mülakatı kaldırmayacağız, mülakat gibi mülakat yapacağız' diyor." ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında "kamu görevlisine hakaret" gerekçesiyle açılan davaya ilişkin soruya, "Dava açılabilir tabii. Sarayın talimatıyla açılabilir. Davayı açan da davayı açma talimatını veren de Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu haksızlığa boyun eğecek bir adam değildir. Kemal Kılıçdaroğlu rüşvet alanların takipçisidir." yanıtını verdi.'Kararlılıkla gideceğim'Toplumun kendisini tanımasındaki temel nedenin yolsuzluk dosyaları konusunda verdiği mücadele olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Saygıyla karşılayacağız'İYİ Parti'nin yerel seçimde 81 ilde kendi adayını çıkaracağı yönündeki kararının anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygıyla karşılayacağız. Bir siyasi parti diyor ki, 'biz bağımsız olarak seçimlere gireceğiz.' Saygıyla karşılayacağız." değerlendirmesinde bulundu."İttifak seçeneği masadan kalktı şeklindeki yoruma katılır mısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:'Herkes özgürce genel başkan adayı olur'"CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın adaylığını açıklayacağı" yönündeki kararın hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:Kılıçdaroğlu'ndan Ankara ve İstanbul mesajıKılıçdaroğlu, "Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti ile bir ittifak var mı?" sorusuna, "O daha sonraki bir aşama." yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa hazırlığına ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasi partiyle hangi anayasa değişikliğine oturacağız? Önce şunu söyleyecekler, 'Seçim meydanlarında söylediğimiz yalanlar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyoruz.' Mülakat birincisi. 'Biz özür diliyoruz. Bunları söyledik ama montaj videoları yaptık. Bunun için de özür diliyoruz. Haksızlık yaptık, ahlaksızlık yaptık, erdemsizlik yaptık özür diliyoruz. Bu özürlerimizi kabul ederseniz buyurun gelin oturalım, güzel bir anayasa yapalım.'" dedi.Yeni anayasa tartışmalarıKılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "milletin çeşitliliği" ifadesi ile bir danışmanının "anayasanın metnine dair bir başlangıç hükmü olmamalı" yönündeki sözünün belirtilmesi üzerine, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu operasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucu baronlarıyla bunlar mücadele edemezler. Çünkü saray engel olur." yanıtını verdi.

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kemal kılıçdaroğlu