https://sputniknews.com.tr/20230916/fransada-bir-ilk-gorev-basindaki-adalet-bakani-yargilaniyor-1075516319.html

Fransa’da bir ilk: Görev başındaki Adalet Bakanı yargılanıyor

Fransa’da bir ilk: Görev başındaki Adalet Bakanı yargılanıyor

Fransa’da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, 5. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak görev başındayken yargılanacak. 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T10:45+0300

2023-09-16T10:45+0300

2023-09-16T10:45+0300

fransa

adalet bakanlığı

adalet bakanı

dünya

eric dupond-moretti

görevi kötüye kullanmak

dava

yargılama

suç

paris

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Eric Dupond-Moretti, 6-17 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Adalet Mahkemesi’nde 'çıkar çatışması ve görevini kötüye kullanma' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.Cumhuriyet Adalet Mahkemesi hükümet üyelerini görevlerini yerine getirirken işledikleri suçlar veya kusurlar nedeniyle yargılama yetkisine sahip tek organ.Cumhuriyet Adalet Mahkemesi, üçü profesyonel, 12’si yedek, 12’si asil toplam 24 parlamenterden oluşuyor.Genelde, bakanlar görevleri sone erdikten sonra bu mahkemede yargılanırken, Dupond-Moretti ilk kez görev başındayken mahkeme önüne çıkacak.Yolsuzlukla Mücadele Derneği (Anticor) ve 3 hakim sendikası, Dupond-Moretti'yi avukat olduğu dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullanmakla suçlayarak, Cumhuriyet Adalet Mahkemesi’ne şikayet etmişti.Bu mahkeme, şikayeti haklı bularak Bakan hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti. Bu kararın ardından, mahkemenin 3 sorgu hakimi, başkent Paris'teki Adalet Bakanlığı binasında arama yapmıştı. Jandarmanın desteğiyle yapılan aramada, Bakan Dupond-Moretti'ye yönelik yasa dışı menfaat sağlama şüphelerini destekleyecek kanıtlar aranmıştı.

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fransa, adalet bakanlığı, adalet bakanı, eric dupond-moretti, görevi kötüye kullanmak, dava, yargılama, suç, paris