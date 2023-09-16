https://sputniknews.com.tr/20230916/eski-cia-uzmani-johnson-ukrayna-ordusunun-yenilgisi-nedeniyle-bati-medyasinda-tam-sessizlik-olustu-1075530578.html

Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında tam sessizlik oluştu

Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna ordusunun yenilgisi nedeniyle Batı medyasında tam sessizlik oluştu

Eski CIA analisti Larry Johnson, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephedeki başarısızlıklarının Batı medyasında tam bir sessizliğe neden olduğunu belirtti. 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T23:53+0300

2023-09-16T23:53+0300

2023-09-16T23:53+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

rusya

cia

analist

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Eski CIA analisti ve blog yazarı Larry Johnson, YouTube’da yayınlanan Judging Freedom kanalına yaptığı açıklamada Rusya'nın savaş alanındaki zaferleri nedeniyle Batı medyasında Ukrayna'daki duruma ilişkin bilgi akışının durma noktasında geldiğini söyledi.ABD’li uzman, “Sky News gibi televizyon haber kanallarını izlerseniz, hiçbir şey söylemediklerini fark edersiniz. Geçen yıl Ukrayna ile ilgili haberleri yarım saatte bir güncellemelerine rağmen şu anda orada ölüm sessizliği hakim” diye konuştu.Eski CIA analisti, bu sessizliğin nedeninin, Kiev'de işlerin pek iyi gitmemesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ise ağır kayıplar vermesi ve yenilgiye uğraması olduğunun altını çizdi.Batı'nın Kiev’e verdiği desteğin yavaş yavaş sona yaklaştığını dile getiren Johnson, NATO devletlerinin Ukrayna’dan uzaklaşmaya başladıklarını ve yeni silah tedarikinin uygunluğundan şüphe etmeye başladıklarını sözlerine ekledi.Ukrayna ordusu dört aydır Güney Donetsk, Artyomovsk ve Zaporojye yönlerinde karşı taarruz yürüterek NATO tarafından eğitilen ve yabancı teçhizatla silahlandırılmış tugayları savaşa sokuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu süre zarfında hiçbir yönde başarılı olamadığını belirtmişti.Batılı askeri uzmanlar, özellikle de Ukrayna ordusunun ciddi kayıplara uğramasına neden olan Rus tahkimatlarının ve mayınlı arazilerin etkinliğine dikkat çekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230916/nato-2024te-soguk-savas-doneminden-bu-yana-en-kapsamli-tatbikati-gerceklestirecek-1075528992.html

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