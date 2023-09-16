https://sputniknews.com.tr/20230916/cekimler-sirasinda-fenalasan-ceyda-duvenci-hastaneye-kaldirildi-1075516002.html

Çekimler sırasında fenalaşan Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı

Çekimler sırasında fenalaşan Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı

NTV'de 'Bambaşka Sohbetler' programını sunan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, çekim sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T10:37+0300

2023-09-16T10:37+0300

2023-09-16T10:37+0300

ceyda düvenci

hasta

hastane

ateş

yaşam

birsen altuntaş

magazin

özel hastane

ntv

taburcu

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NTV’de sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programının çekimleri sırasında ateşi çıkan ve fenalaşan Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı.Bir gün sonra taburcu edildiGazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen oyuncu, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.Temmuz ayında 8 yıldır evli olduğu Bülent Şakrak‘tan ayrılan Ceyda Düvenci, Star TV'de ekrana gelecek Saklambaç dizisinde de rol alacak.

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ceyda düvenci, hasta, hastane, ateş, birsen altuntaş, magazin, özel hastane, ntv, taburcu