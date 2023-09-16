https://sputniknews.com.tr/20230916/cekimler-sirasinda-fenalasan-ceyda-duvenci-hastaneye-kaldirildi-1075516002.html
Çekimler sırasında fenalaşan Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
Çekimler sırasında fenalaşan Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
NTV'de 'Bambaşka Sohbetler' programını sunan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, çekim sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T10:37+0300
2023-09-16T10:37+0300
2023-09-16T10:37+0300
ceyda düvenci
hasta
hastane
ateş
yaşam
birsen altuntaş
magazin
özel hastane
ntv
taburcu
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NTV’de sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programının çekimleri sırasında ateşi çıkan ve fenalaşan Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı.Bir gün sonra taburcu edildiGazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen oyuncu, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.Temmuz ayında 8 yıldır evli olduğu Bülent Şakrak‘tan ayrılan Ceyda Düvenci, Star TV'de ekrana gelecek Saklambaç dizisinde de rol alacak.
https://sputniknews.com.tr/20230915/bob-rossun-resim-sevinci-programinda-yaptigi-ilk-tablo-satisa-cikti-1075511167.html
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ceyda düvenci, hasta, hastane, ateş, birsen altuntaş, magazin, özel hastane, ntv, taburcu
ceyda düvenci, hasta, hastane, ateş, birsen altuntaş, magazin, özel hastane, ntv, taburcu
Çekimler sırasında fenalaşan Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
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NTV'de 'Bambaşka Sohbetler' programını sunan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, çekim sırasında fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.
NTV’de sunduğu 'Bambaşka Sohbetler' programının çekimleri sırasında ateşi çıkan ve fenalaşan Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı.
Bir gün sonra taburcu edildi
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen oyuncu, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.
Temmuz ayında 8 yıldır evli olduğu Bülent Şakrak‘tan ayrılan Ceyda Düvenci, Star TV'de ekrana gelecek Saklambaç dizisinde de rol alacak.