https://sputniknews.com.tr/20230915/bob-rossun-resim-sevinci-programinda-yaptigi-ilk-tablo-satisa-cikti-1075511167.html

Bob Ross'un 'Resim Sevinci' programında yaptığı ilk tablo satışa çıktı

Bob Ross'un 'Resim Sevinci' programında yaptığı ilk tablo satışa çıktı

Ünlü ressam Bob Ross'un ABD'nin PBS Televizyonunda 1983'te canlı yayınlanan "Resim Sevinci" programının ilk bölümünde yaptığı tablo 9,85 milyon dolara satışa... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T23:17+0300

2023-09-15T23:17+0300

2023-09-15T23:17+0300

yaşam

resim

resim sevinci

bob ross

tablo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102790/57/1027905783_0:170:2501:1576_1920x0_80_0_0_6753941bbe3bff18b209a49f2821fb53.jpg

Ressam Bob Ross'un "Resim Sevinci" programında yaptığı ilk tablo 9,85 milyon dolara satışa çıktı.CNN'in haberine göre, programa katılan bir kişi tarafından açık artırmada satın alınan "Ormanda Yürüyüş" adlı yağlı boya tablo, Ross tarafından Ocak 1983'te canlı yayında yapılmasıyla biliniyor.Minneapolis merkezli sanat galerisi Modern Artifact'ebu yıl geçen bu tablo, 9,85 milyon dolara yeni sahibini arıyor.'Tekrarı mümkün olmayan, türünün tek örneği bir tablo'Modern Artifact'in sahibi Ryan Nelson, son yıllarda ressamın tablolarına artan bir talep olduğunu vurgulayarak, "Bob Ross tablolarına yönelik artan talebin arkasındaki itici gücün koleksiyonerler olduğu görülüyor. Nostalji, sosyal medya ve halkın sanatın ardındaki kişiliğe artan ilgisi, onun şu anki popülaritesine katkıda bulundu" ifadelerini kullandı.Nelson, tabloyu satmak için aceleci olmadıklarına işaret ederek, "Bu gerçekten tekrarı mümkün olmayan, türünün tek örneği bir tablo. Böylesine heyecan verici bir sanat eserini mümkün olduğunca fazla insanın görmesini sağlamak için onu bir müze ya da gezici sergiyle paylaşmak isteriz" değerlendirmesinde bulundu.Ünlü ressam Ross'un yer aldığı "Resim Sevinci" adlı program, 1983-1994 arasında PBS'de yayınlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230111/bob-rossun-resimleri-yapay-zekayla-hareketlendirildi-4-mevsimin-gecisi-var-1065651476.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

resim, resim sevinci, bob ross, tablo