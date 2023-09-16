https://sputniknews.com.tr/20230916/abdli-gazeteci-nixon-artik-ukrayna-diye-bir-devlet-yok-1075525449.html

ABD’li gazeteci Nixon: Artık Ukrayna diye bir devlet yok

ABD’li gazeteci Nixon: Artık Ukrayna diye bir devlet yok

Amerikalı gazeteci, Ukrayna’nın bir devlet olmaktan çıkıp ABD saldırganlığının bir aracı haline geldiğini ifade etti. 16.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-16T17:18+0300

2023-09-16T17:18+0300

2023-09-16T17:18+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

garland nixon

ukrayna krizi

ordu

saldırgan

saldırı

rusya

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ABD’li gazeteci Garland Nixon, YouTube kanalından Ukrayna devletinin varlığının sona erdiğini ve ABD'nin saldırgan politikasının bir aracı haline geldiğini söyledi.Nixon, “Artık Ukrayna diye bir devlet yok. Bu oyun bitti" dedi.Ukrayna’yı bir hırsızın olay yerinde parmak izi bırakmamak için giydiği eldivene benzeten gazeteci, “Amerikan imparatorluğunu yöneten neoconlar, Avrupa'nın yıkımındaki rollerini gizlemek için Ukrayna'yı bir tür eldiven olarak kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230916/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusu-er-ya-da-gec-cokecek-1075519707.html

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abd, ukrayna, garland nixon, ukrayna krizi, ordu, saldırgan, saldırı, rusya