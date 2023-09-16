https://sputniknews.com.tr/20230916/abdli-gazeteci-nixon-artik-ukrayna-diye-bir-devlet-yok-1075525449.html
ABD’li gazeteci Nixon: Artık Ukrayna diye bir devlet yok
ABD’li gazeteci Nixon: Artık Ukrayna diye bir devlet yok
Amerikalı gazeteci, Ukrayna’nın bir devlet olmaktan çıkıp ABD saldırganlığının bir aracı haline geldiğini ifade etti. 16.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-16T17:18+0300
2023-09-16T17:18+0300
2023-09-16T17:18+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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ordu
saldırgan
saldırı
rusya
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ABD’li gazeteci Garland Nixon, YouTube kanalından Ukrayna devletinin varlığının sona erdiğini ve ABD'nin saldırgan politikasının bir aracı haline geldiğini söyledi.Nixon, “Artık Ukrayna diye bir devlet yok. Bu oyun bitti" dedi.Ukrayna’yı bir hırsızın olay yerinde parmak izi bırakmamak için giydiği eldivene benzeten gazeteci, “Amerikan imparatorluğunu yöneten neoconlar, Avrupa'nın yıkımındaki rollerini gizlemek için Ukrayna'yı bir tür eldiven olarak kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230916/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusu-er-ya-da-gec-cokecek-1075519707.html
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abd, ukrayna, garland nixon, ukrayna krizi, ordu, saldırgan, saldırı, rusya
abd, ukrayna, garland nixon, ukrayna krizi, ordu, saldırgan, saldırı, rusya
ABD’li gazeteci Nixon: Artık Ukrayna diye bir devlet yok
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Amerikalı gazeteci, Ukrayna’nın bir devlet olmaktan çıkıp ABD saldırganlığının bir aracı haline geldiğini ifade etti.
ABD’li gazeteci Garland Nixon, YouTube kanalından Ukrayna devletinin varlığının sona erdiğini ve ABD'nin saldırgan politikasının bir aracı haline geldiğini söyledi.
Nixon, “Artık Ukrayna diye bir devlet yok. Bu oyun bitti" dedi.
Ukrayna’yı bir hırsızın olay yerinde parmak izi bırakmamak için giydiği eldivene benzeten gazeteci, “Amerikan imparatorluğunu yöneten neoconlar, Avrupa'nın yıkımındaki rollerini gizlemek için Ukrayna'yı bir tür eldiven olarak kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.