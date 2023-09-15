https://sputniknews.com.tr/20230915/unlu-oyuncu-nejat-isler-hastaneye-kaldirildi-1075495861.html

Nejat İşler'den hastane iddiasına yanıt

Nejat İşler'den hastane iddiasına yanıt

Sabah gazetesi, Nejat İşler'in hastaneye kaldırıldığını iddia etti. Oyuncu İşler sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "İşimdeyim gücümdeyim" ifadelerine... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T12:36+0300

2023-09-15T12:36+0300

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yaşam

nejat işler

oyuncu

hastane

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2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle yoğun bakımda kalan Nejat İşler'in hastanelik olduğu iddia edildi. Sabah gazetesinin haberine göre, daha önce 95 gün boyunca yoğun bakımda kalan 51 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı.Ünlü oyuncu İşler, iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.Hesabından çekimlerde olduğuna dair bir fotoğraf paylaşan İşler, "İşimdeyim, gücümdeyim" yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20230906/nazan-oncel-hastaneye-kaldirildi-1075232674.html

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nejat işler, oyuncu, hastane