https://sputniknews.com.tr/20230915/unlu-oyuncu-nejat-isler-hastaneye-kaldirildi-1075495861.html
Nejat İşler'den hastane iddiasına yanıt
Nejat İşler'den hastane iddiasına yanıt
Sabah gazetesi, Nejat İşler'in hastaneye kaldırıldığını iddia etti. Oyuncu İşler sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "İşimdeyim gücümdeyim" ifadelerine... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T12:36+0300
2023-09-15T12:36+0300
2023-09-15T13:18+0300
yaşam
nejat işler
oyuncu
hastane
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2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle yoğun bakımda kalan Nejat İşler'in hastanelik olduğu iddia edildi. Sabah gazetesinin haberine göre, daha önce 95 gün boyunca yoğun bakımda kalan 51 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı.Ünlü oyuncu İşler, iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.Hesabından çekimlerde olduğuna dair bir fotoğraf paylaşan İşler, "İşimdeyim, gücümdeyim" yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20230906/nazan-oncel-hastaneye-kaldirildi-1075232674.html
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nejat işler, oyuncu, hastane
nejat işler, oyuncu, hastane
Nejat İşler'den hastane iddiasına yanıt
12:36 15.09.2023 (güncellendi: 13:18 15.09.2023) Abone ol
Sabah gazetesi, Nejat İşler'in hastaneye kaldırıldığını iddia etti. Oyuncu İşler sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "İşimdeyim gücümdeyim" ifadelerine yer verdi.
2014 yılında geçirdiği septik şok nedeniyle yoğun bakımda kalan Nejat İşler'in hastanelik olduğu iddia edildi. Sabah gazetesinin haberine göre, daha önce 95 gün boyunca yoğun bakımda kalan 51 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı.
Ünlü oyuncu İşler, iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Hesabından çekimlerde olduğuna dair bir fotoğraf paylaşan İşler, "İşimdeyim, gücümdeyim" yazdı.