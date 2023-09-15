https://sputniknews.com.tr/20230915/ukrayna-ordusu-militanlari-esir-ruslari-mayin-tarlalarina-gonderiyor-1075499934.html
‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’
‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’
Ukraynalı militanların, esir aldıkları Rus askerleri, Rusya ordusunun savunma hattında oluşturduğu mayın tarlalarına gönderdiği belirtildi. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T15:54+0300
2023-09-15T15:54+0300
2023-09-15T15:54+0300
ukrayna krizi
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rusya
militan
mayın
sığınak
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Sputnik’e konuşan bir kaynak, Ukrayna ordusuna ait bir sığınakta buldukları telefonda, Rus askerlerin mayın tarlalarına gönderildiği görüntülerini tespit ettiklerini anlattı.Görüntüleri gösteren kaynak, “Videoda, Ukraynalı askerler, esir aldıkları arkadaşlarımızı mayın tarlasına göndererek, ‘Sonuna ulaşırsan özgürsün’ diyorlar” açıklamasında bulundu.Videoda, bir grup Ukraynalı militanın, silahla tehdit ettikleri Rus esirleri bir tarlaya sürerek, “İşte kurtarıcılar gidiyor. Güzel gidiyorlar” dedikleri duyuluyor.Ukraynalı militanlardan biri, yürüyüş şeklini beğenmediği bir esir yönünde ateş açıyor. Videonun sonunda Rus askerlerden birinin gittiği yönden patlama sesi geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230915/rus-fuze-gemisi-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-hucumbotu-imha-etti-1075498961.html
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ukrayna, rusya, militan, mayın, sığınak
ukrayna, rusya, militan, mayın, sığınak
‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’
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Ukraynalı militanların, esir aldıkları Rus askerleri, Rusya ordusunun savunma hattında oluşturduğu mayın tarlalarına gönderdiği belirtildi.
Sputnik’e konuşan bir kaynak, Ukrayna ordusuna ait bir sığınakta buldukları telefonda, Rus askerlerin mayın tarlalarına gönderildiği görüntülerini tespit ettiklerini anlattı.
Görüntüleri gösteren kaynak, “Videoda, Ukraynalı askerler, esir aldıkları arkadaşlarımızı mayın tarlasına göndererek, ‘Sonuna ulaşırsan özgürsün’ diyorlar” açıklamasında bulundu.
Videoda, bir grup Ukraynalı militanın, silahla tehdit ettikleri Rus esirleri bir tarlaya sürerek, “İşte kurtarıcılar gidiyor. Güzel gidiyorlar” dedikleri duyuluyor.
Ukraynalı militanlardan biri, yürüyüş şeklini beğenmediği bir esir yönünde ateş açıyor. Videonun sonunda Rus askerlerden birinin gittiği yönden patlama sesi geliyor.
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