https://sputniknews.com.tr/20230915/ukrayna-ordusu-militanlari-esir-ruslari-mayin-tarlalarina-gonderiyor-1075499934.html

‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’

‘Ukrayna ordusu militanları esir Rusları mayın tarlalarına gönderiyor’

Ukraynalı militanların, esir aldıkları Rus askerleri, Rusya ordusunun savunma hattında oluşturduğu mayın tarlalarına gönderdiği belirtildi. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T15:54+0300

2023-09-15T15:54+0300

2023-09-15T15:54+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

militan

mayın

sığınak

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Sputnik’e konuşan bir kaynak, Ukrayna ordusuna ait bir sığınakta buldukları telefonda, Rus askerlerin mayın tarlalarına gönderildiği görüntülerini tespit ettiklerini anlattı.Görüntüleri gösteren kaynak, “Videoda, Ukraynalı askerler, esir aldıkları arkadaşlarımızı mayın tarlasına göndererek, ‘Sonuna ulaşırsan özgürsün’ diyorlar” açıklamasında bulundu.Videoda, bir grup Ukraynalı militanın, silahla tehdit ettikleri Rus esirleri bir tarlaya sürerek, “İşte kurtarıcılar gidiyor. Güzel gidiyorlar” dedikleri duyuluyor.Ukraynalı militanlardan biri, yürüyüş şeklini beğenmediği bir esir yönünde ateş açıyor. Videonun sonunda Rus askerlerden birinin gittiği yönden patlama sesi geliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230915/rus-fuze-gemisi-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-hucumbotu-imha-etti-1075498961.html

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