https://sputniknews.com.tr/20230915/scholz-ukrayna-destegimiz-almanyanin-yugoslavya-bombalanmasina-katilimiyla-kiyaslanabilir-onemde-1075500340.html
Scholz: Ukrayna desteğimiz, Almanya’nın Yugoslavya bombalanmasına katılımıyla kıyaslanabilir önemde
Scholz: Ukrayna desteğimiz, Almanya’nın Yugoslavya bombalanmasına katılımıyla kıyaslanabilir önemde
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya verilen askeri desteğin, Almanya’nın Yugoslavya'nın bombalanmasına katılımıyla kıyaslanabilir önemde olduğunu belirtti. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T16:11+0300
2023-09-15T16:11+0300
2023-09-15T16:11+0300
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almanya
ukrayna
askeri
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olaf scholz
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cosmo radyosuna demecinde Ukrayna'ya verilen askeri desteğin, Berlin'in faşizmin çöküşünden bu yana ilk kez silahlı kuvvetlerini kullandığı Yugoslavya'nın bombalanmasına katılımıyla kıyaslanabilir önemde olduğunu söyledi.NATO'nun Balkanlar'daki olaylara müdahalesi ve Ukrayna krizinin Almanya için bir ‘dönem değişimi’ olduğunu vurgulayan Scholz, “Yugoslavya'daki savaş, bir dönemin değişimine işaret eden bir olaydı, Almanya ilk kez böyle bir duruma kendi silahlarıyla müdahale etmeye karar verdi” dedi.Scholz, Yugoslavya'daki savaşın siyasi kariyerinde de rol oynadığını ve 1998'de Federal Meclis'e seçildiğini belirterek, “O zaman tekrar tekrar vermek zorunda kaldığım neredeyse ilk karar, aynı zamanda cinayetleri durdurmak için askeri bir operasyon olan Yugoslavya'daki barışı koruma misyonuna Almanya'nın katılmasıydı” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230915/ukrayna-ordusu-militanlari-esir-ruslari-mayin-tarlalarina-gonderiyor-1075499934.html
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almanya, ukrayna, askeri, destek, olaf scholz
almanya, ukrayna, askeri, destek, olaf scholz
Scholz: Ukrayna desteğimiz, Almanya’nın Yugoslavya bombalanmasına katılımıyla kıyaslanabilir önemde
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Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya verilen askeri desteğin, Almanya’nın Yugoslavya'nın bombalanmasına katılımıyla kıyaslanabilir önemde olduğunu belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cosmo radyosuna demecinde Ukrayna'ya verilen askeri desteğin, Berlin'in faşizmin çöküşünden bu yana ilk kez silahlı kuvvetlerini kullandığı Yugoslavya'nın bombalanmasına katılımıyla kıyaslanabilir önemde olduğunu söyledi.
NATO'nun Balkanlar'daki olaylara müdahalesi ve Ukrayna krizinin Almanya için bir ‘dönem değişimi’ olduğunu vurgulayan Scholz, “Yugoslavya'daki savaş, bir dönemin değişimine işaret eden bir olaydı, Almanya ilk kez böyle bir duruma kendi silahlarıyla müdahale etmeye karar verdi” dedi.
Scholz, Yugoslavya'daki savaşın siyasi kariyerinde de rol oynadığını ve 1998'de Federal Meclis'e seçildiğini belirterek, “O zaman tekrar tekrar vermek zorunda kaldığım neredeyse ilk karar, aynı zamanda cinayetleri durdurmak için askeri bir operasyon olan Yugoslavya'daki barışı koruma misyonuna Almanya'nın katılmasıydı” ifadelerini kullandı.