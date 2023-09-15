https://sputniknews.com.tr/20230915/scholz-ukrayna-destegimiz-almanyanin-yugoslavya-bombalanmasina-katilimiyla-kiyaslanabilir-onemde-1075500340.html

Scholz: Ukrayna desteğimiz, Almanya’nın Yugoslavya bombalanmasına katılımıyla kıyaslanabilir önemde

Scholz: Ukrayna desteğimiz, Almanya’nın Yugoslavya bombalanmasına katılımıyla kıyaslanabilir önemde

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya verilen askeri desteğin, Almanya’nın Yugoslavya'nın bombalanmasına katılımıyla kıyaslanabilir önemde olduğunu belirtti. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T16:11+0300

2023-09-15T16:11+0300

2023-09-15T16:11+0300

dünya

almanya

ukrayna

askeri

destek

olaf scholz

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cosmo radyosuna demecinde Ukrayna'ya verilen askeri desteğin, Berlin'in faşizmin çöküşünden bu yana ilk kez silahlı kuvvetlerini kullandığı Yugoslavya'nın bombalanmasına katılımıyla kıyaslanabilir önemde olduğunu söyledi.NATO'nun Balkanlar'daki olaylara müdahalesi ve Ukrayna krizinin Almanya için bir ‘dönem değişimi’ olduğunu vurgulayan Scholz, “Yugoslavya'daki savaş, bir dönemin değişimine işaret eden bir olaydı, Almanya ilk kez böyle bir duruma kendi silahlarıyla müdahale etmeye karar verdi” dedi.Scholz, Yugoslavya'daki savaşın siyasi kariyerinde de rol oynadığını ve 1998'de Federal Meclis'e seçildiğini belirterek, “O zaman tekrar tekrar vermek zorunda kaldığım neredeyse ilk karar, aynı zamanda cinayetleri durdurmak için askeri bir operasyon olan Yugoslavya'daki barışı koruma misyonuna Almanya'nın katılmasıydı” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230915/ukrayna-ordusu-militanlari-esir-ruslari-mayin-tarlalarina-gonderiyor-1075499934.html

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