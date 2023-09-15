https://sputniknews.com.tr/20230915/saksonya-polisi-ukraynalilar-almanyaya-gocmen-kacakciliginda-ilk-sirada-1075502781.html
Saksonya polisi: Ukraynalılar Almanya'ya göçmen kaçakçılığında ilk sırada
Saksonya polisi: Ukraynalılar Almanya'ya göçmen kaçakçılığında ilk sırada
Saksonya Emniyet Sözcüsü Marcel Pretsch, Ukrayna vatandaşlarının Almanya'ya göçmen taşıyan tutuklu kaçakçı sayısında ilk sırada yer aldığını belirtti. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T17:49+0300
2023-09-15T17:49+0300
2023-09-15T17:49+0300
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Almanya’nın Saksonya Eyaleti Emniyet Birimi Sözcüsü Marcel Pretsch, Bild'e verdiği demeçte Ukrayna vatandaşlarının 2023 yılının ilk yarısında Almanya'ya göçmen taşıyan tutuklu kaçakçı sayısında rekor kırdığını söyledi.Pretsch, "Polonya ile yaklaşık 139 kilometre, Çek Cumhuriyeti ile 453 kilometre sınır var. Saksonya sınırına her gün göçmen taşınıyor. Ancak şimdi federal polis yeni bir olguyu gözlemliyor: Göçmenleri taşımakla uğraşan mafya elemanları son zamanlarda çoğunlukla Ukrayna'dan gelenlerden oluşuyor” dedi.Pretsch, yılın ilk yarısında, 2021 ve 2022 yıllarında kaçakçılık suçundan gözaltına alınan kişi sayısında lider durumda olan Suriyelilerin yerini Ukraynalıların aldığına dikkat çekti.Sözcü, yılın ilk altı ayında Çek sınırında 37 Ukrayna vatandaşı, 24 Çekya vatandaşı ve 18 Özbekistan vatandaşı, Polonya sınırında ise 29 Ukraynalı, 19 Suriyeli ve 11 Belaruslunun gözaltına alındığını kaydetti.Bu eğilimin bazı ülkelerin vatandaşlarının ‘hızlı para’ kazanmaya çalıştığı maddi sorunlarla ilişkili olduğunu belirten sözcü, Almanya'ya olan yakınlığı nedeniyle Ukraynalıların daha kolay cezbedildiğini kaydetti.Daha önce, Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı (Frontex), bu yılın ilk sekiz ayında Avrupa Birliği sınırlarında tespit edilen yasadışı göçmen sayısının 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230915/abdli-ekonomist-sachs-zelenskiy-rusya-ile-muzakereleri-reddederek-buyuk-hata-yapti-1075501347.html
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Saksonya polisi: Ukraynalılar Almanya'ya göçmen kaçakçılığında ilk sırada
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Saksonya Emniyet Sözcüsü Marcel Pretsch, Ukrayna vatandaşlarının Almanya'ya göçmen taşıyan tutuklu kaçakçı sayısında ilk sırada yer aldığını belirtti.
Almanya’nın Saksonya Eyaleti Emniyet Birimi Sözcüsü Marcel Pretsch, Bild'e verdiği demeçte Ukrayna vatandaşlarının 2023 yılının ilk yarısında Almanya'ya göçmen taşıyan tutuklu kaçakçı sayısında rekor kırdığını söyledi.
Pretsch, "Polonya ile yaklaşık 139 kilometre, Çek Cumhuriyeti ile 453 kilometre sınır var. Saksonya sınırına her gün göçmen taşınıyor. Ancak şimdi federal polis yeni bir olguyu gözlemliyor: Göçmenleri taşımakla uğraşan mafya elemanları son zamanlarda çoğunlukla Ukrayna'dan gelenlerden oluşuyor” dedi.
Pretsch, yılın ilk yarısında, 2021 ve 2022 yıllarında kaçakçılık suçundan gözaltına alınan kişi sayısında lider durumda olan Suriyelilerin yerini Ukraynalıların aldığına dikkat çekti.
Sözcü, yılın ilk altı ayında Çek sınırında 37 Ukrayna vatandaşı, 24 Çekya vatandaşı ve 18 Özbekistan vatandaşı, Polonya sınırında ise 29 Ukraynalı, 19 Suriyeli ve 11 Belaruslunun gözaltına alındığını kaydetti.
Bu eğilimin bazı ülkelerin vatandaşlarının ‘hızlı para’ kazanmaya çalıştığı maddi sorunlarla ilişkili olduğunu belirten sözcü, Almanya'ya olan yakınlığı nedeniyle Ukraynalıların daha kolay cezbedildiğini kaydetti.
Daha önce, Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansı (Frontex), bu yılın ilk sekiz ayında Avrupa Birliği sınırlarında tespit edilen yasadışı göçmen sayısının 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını açıklamıştı.