https://sputniknews.com.tr/20230915/abdli-ekonomist-sachs-zelenskiy-rusya-ile-muzakereleri-reddederek-buyuk-hata-yapti-1075501347.html

ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy, Rusya ile müzakereleri reddederek büyük hata yaptı

ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy, Rusya ile müzakereleri reddederek büyük hata yaptı

ABD’li ekonomi profesörü Sachs, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Rusya ile müzakereleri reddederek büyük hata yaptığını belirtti. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T16:56+0300

2023-09-15T16:56+0300

2023-09-15T16:56+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

abd

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ABD'nin önde gelen yüksek eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, Judge Napolitano YouTube kanalına demecinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 2022 baharında Rusya ile müzakereleri reddederek büyük hata yaptığını söyledi.Sachs, Zelenskiy'in ‘Rusya savunmaya hazırlanırken Batı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedarikini geciktirdiği’ yönündeki şikayetlerini içeren videonun kendisini ‘ürperttiğini’ belirterek, "Tanrı aşkına, bu adam başarısız oldu, ülkesini yıkıma sürükleyen korkunç bir başarısızlık" dedi.Sachs, 2022 baharında tarafların Kiev'in tarafsızlığı temelinde çatışmayı sona erdirebileceğini ve Zelenskiy’in bunu çok iyi bildiğini, ancak Batı'nın baskısı ve ABD'nin silah sağlama vaadi karşısında müzakereleri reddettiğini ve sonuç olarak şu anda çökmekte olan ülkesini ‘savunamadığını’ vurgulayarak şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230911/zelenskiy-taarruzumuzun-mutlu-sonu-olmayacak-cok-insanimizi-kaybettik-1075388448.html

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