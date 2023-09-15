https://sputniknews.com.tr/20230915/abdli-ekonomist-sachs-zelenskiy-rusya-ile-muzakereleri-reddederek-buyuk-hata-yapti-1075501347.html
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy, Rusya ile müzakereleri reddederek büyük hata yaptı
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy, Rusya ile müzakereleri reddederek büyük hata yaptı
ABD’li ekonomi profesörü Sachs, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Rusya ile müzakereleri reddederek büyük hata yaptığını belirtti. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T16:56+0300
2023-09-15T16:56+0300
2023-09-15T16:56+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
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ABD'nin önde gelen yüksek eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, Judge Napolitano YouTube kanalına demecinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 2022 baharında Rusya ile müzakereleri reddederek büyük hata yaptığını söyledi.Sachs, Zelenskiy'in ‘Rusya savunmaya hazırlanırken Batı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedarikini geciktirdiği’ yönündeki şikayetlerini içeren videonun kendisini ‘ürperttiğini’ belirterek, "Tanrı aşkına, bu adam başarısız oldu, ülkesini yıkıma sürükleyen korkunç bir başarısızlık" dedi.Sachs, 2022 baharında tarafların Kiev'in tarafsızlığı temelinde çatışmayı sona erdirebileceğini ve Zelenskiy’in bunu çok iyi bildiğini, ancak Batı'nın baskısı ve ABD'nin silah sağlama vaadi karşısında müzakereleri reddettiğini ve sonuç olarak şu anda çökmekte olan ülkesini ‘savunamadığını’ vurgulayarak şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230911/zelenskiy-taarruzumuzun-mutlu-sonu-olmayacak-cok-insanimizi-kaybettik-1075388448.html
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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, vladimir zelenskiy, abd
rusya, ukrayna krizi, ukrayna, vladimir zelenskiy, abd
ABD’li ekonomist Sachs: Zelenskiy, Rusya ile müzakereleri reddederek büyük hata yaptı
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ABD’li ekonomi profesörü Sachs, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Rusya ile müzakereleri reddederek büyük hata yaptığını belirtti.
ABD'nin önde gelen yüksek eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, Judge Napolitano YouTube kanalına demecinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 2022 baharında Rusya ile müzakereleri reddederek büyük hata yaptığını söyledi.
Sachs, Zelenskiy'in ‘Rusya savunmaya hazırlanırken Batı'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedarikini geciktirdiği’ yönündeki şikayetlerini içeren videonun kendisini ‘ürperttiğini’ belirterek, "Tanrı aşkına, bu adam başarısız oldu, ülkesini yıkıma sürükleyen korkunç bir başarısızlık" dedi.
Sachs, 2022 baharında tarafların Kiev'in tarafsızlığı temelinde çatışmayı sona erdirebileceğini ve Zelenskiy’in bunu çok iyi bildiğini, ancak Batı'nın baskısı ve ABD'nin silah sağlama vaadi karşısında müzakereleri reddettiğini ve sonuç olarak şu anda çökmekte olan ülkesini ‘savunamadığını’ vurgulayarak şöyle devam etti:
"Aynı şekilde, karşı saldırı için de gerekli silahlarının ve araçlarının olmadığını biliyordu ve buna rağmen devam ettiler ve başlangıcından bu yana geçen birkaç hafta içinde on binlerce insanı kaybettiler. ABD’nin bu yaz Ukrayna'yı kanlı bir katliama gönderdiği tamamen açık ve öngörülebilir bir durumdu.”