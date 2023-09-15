Rusya, Ukrayna'ya destek için BM'ye gönderilen maddi yardımların tutarını açıkladı

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, BM üzerinden Kiev'e sağlanan yardımlara ilişkin bilgi verdi.



Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) son verilerine göre dünyada 360 milyondan fazla insanın insani yardıma ihtiyacı olduğunu kaydeden Nebenzya, Ukrayna'nın en fazla donör yardımı alan ülke olmaya devam etmesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.



Ukrayna'ya sunulmak üzere sadece bu yıl BM'ye 1 milyar 830 milyon dolar tutarında maddi yardım gönderildiğinin altını çizen Nebenzya, bu rakamın Suriye halkına yardım için gelen yardımdan 300 milyon dolar fazla olduğuna dikkat çekti.



"Bu, ABD ve NATO'nun 'deneysel demokratikleşmesini' tüm boyutlarıyla deneyimlemiş olan sıradan Afganistan vatandaşlarına sunulan yardımdan 1 milyar dolar daha fazla. Bildiğimiz üzere, bu insanların çoğu şu anda çaresizlik içinde organlarını satmayı kabul ediyor ve bazı aileler, ailenin diğer fertlerini doyurmanın yollarını bulmak için çocuklarını satıyor" diye devam eden Nebenzya, fakat bazı meslektaşlarının bunlar hakkında konuşmayı hiç sevmediğini kaydetti.