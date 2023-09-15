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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230915/rusya-ukraynaya-destek-icin-bmye-gonderilen-maddi-yardimlarin-tutarini-acikladi-1075494097.html
Rusya, Ukrayna'ya destek için BM'ye gönderilen maddi yardımların tutarını açıkladı
Rusya, Ukrayna'ya destek için BM'ye gönderilen maddi yardımların tutarını açıkladı
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'ya insani yardım sunulması için sadece 2023 yılında BM'ye gönderilen maddi yardımların tutarının 1... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T11:47+0300
2023-09-15T11:47+0300
ukrayna krizi
vasiliy nebenzya
bm
birleşmiş milletler (bm)
insani yardım
birleşmiş milletler insani yardım koordinasyon ofisi
rusya
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BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, BM üzerinden Kiev'e sağlanan yardımlara ilişkin bilgi verdi.Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) son verilerine göre dünyada 360 milyondan fazla insanın insani yardıma ihtiyacı olduğunu kaydeden Nebenzya, Ukrayna'nın en fazla donör yardımı alan ülke olmaya devam etmesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.Ukrayna'ya sunulmak üzere sadece bu yıl BM'ye 1 milyar 830 milyon dolar tutarında maddi yardım gönderildiğinin altını çizen Nebenzya, bu rakamın Suriye halkına yardım için gelen yardımdan 300 milyon dolar fazla olduğuna dikkat çekti."Bu, ABD ve NATO'nun 'deneysel demokratikleşmesini' tüm boyutlarıyla deneyimlemiş olan sıradan Afganistan vatandaşlarına sunulan yardımdan 1 milyar dolar daha fazla. Bildiğimiz üzere, bu insanların çoğu şu anda çaresizlik içinde organlarını satmayı kabul ediyor ve bazı aileler, ailenin diğer fertlerini doyurmanın yollarını bulmak için çocuklarını satıyor" diye devam eden Nebenzya, fakat bazı meslektaşlarının bunlar hakkında konuşmayı hiç sevmediğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-insan-haklari-konseyi-ukrayna-ordusunun-sozcusunun-gazetecileri-tehdit-etmesi-kabul-edilemez-1075483476.html
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vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), insani yardım, birleşmiş milletler insani yardım koordinasyon ofisi, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
vasiliy nebenzya, bm, birleşmiş milletler (bm), insani yardım, birleşmiş milletler insani yardım koordinasyon ofisi, rusya, ukrayna, ukrayna krizi

Rusya, Ukrayna'ya destek için BM'ye gönderilen maddi yardımların tutarını açıkladı

11:47 15.09.2023
© AABM - Birleşmiş Milletler
BM - Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© AA
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'ya insani yardım sunulması için sadece 2023 yılında BM'ye gönderilen maddi yardımların tutarının 1 milyar 830 milyon dolar olduğunu ve en fazla donör yardımı alan ülkenin Ukrayna olduğunu belirtti.
BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, BM üzerinden Kiev'e sağlanan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) son verilerine göre dünyada 360 milyondan fazla insanın insani yardıma ihtiyacı olduğunu kaydeden Nebenzya, Ukrayna'nın en fazla donör yardımı alan ülke olmaya devam etmesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Ukrayna'ya sunulmak üzere sadece bu yıl BM'ye 1 milyar 830 milyon dolar tutarında maddi yardım gönderildiğinin altını çizen Nebenzya, bu rakamın Suriye halkına yardım için gelen yardımdan 300 milyon dolar fazla olduğuna dikkat çekti.

"Bu, ABD ve NATO'nun 'deneysel demokratikleşmesini' tüm boyutlarıyla deneyimlemiş olan sıradan Afganistan vatandaşlarına sunulan yardımdan 1 milyar dolar daha fazla. Bildiğimiz üzere, bu insanların çoğu şu anda çaresizlik içinde organlarını satmayı kabul ediyor ve bazı aileler, ailenin diğer fertlerini doyurmanın yollarını bulmak için çocuklarını satıyor" diye devam eden Nebenzya, fakat bazı meslektaşlarının bunlar hakkında konuşmayı hiç sevmediğini kaydetti.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
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