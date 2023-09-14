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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-insan-haklari-konseyi-ukrayna-ordusunun-sozcusunun-gazetecileri-tehdit-etmesi-kabul-edilemez-1075483476.html
Rusya İnsan Hakları Konseyi: Ukrayna ordusunun sözcüsünün gazetecileri tehdit etmesi kabul edilemez
Rusya İnsan Hakları Konseyi: Ukrayna ordusunun sözcüsünün gazetecileri tehdit etmesi kabul edilemez
Rusya İnsan Hakları Konseyi Üyesi Aleksandr Brod, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bölgesel Savunma Güçleri sözcüsünün Rus gazetecileri tehdit etmesinin hukuk ve... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T22:46+0300
2023-09-14T22:46+0300
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Rusya Devlet Başkanlğı İnsan Hakları Konseyi Üyesi Aleksandr Brod, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bölgesel Savunma Güçleri Sözcüsü Sarah Ashton-Chirillo'nun Rus gazetecilere yönelik tehditlerinin hukuk ve ahlak sınırlarını aşan bir öfke nöbeti olduğunu ve bu tür çağrıların gazetecilerin güvenliğinin sağlanması konusunu düşündürdüğünü söyledi.Brod, "Bu öfke nöbetleri hukuk ve ahlak sınırlarının çok ötesinde. İnsanlık sınırlarının çok ötesinde. Öte yandan bu tür çağrılar gazetecilerimizin, özellikle de Ukrayna rejimini ifşa eden ve medya alanında göze çarpan gazetecilerimizin güvenliğinin sağlanması konusunu da düşündürüyor” dedi.Bu tür tepkilerin aynı zamanda Rus gazetecilerin faaliyetlerinin ‘dikkat çekici ve etkili’ olduğuna da işaret ettiğine vurgu yapan insan hakları aktivisti, “Elbette Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun da bu tür terör çağrılarını dikkate alması gerekiyor. Ve tabii ki Rusya Soruşturma Komitesi de bu tür kuduz vakalarına ilişkin hukuki değerlendirme yapmalı” ifadelerini kullandı.Daha önce, Ukrayna bölgesel savunma güçlerinin sözcülerinden ABD’li transseksüel Sarah Ashton-Cirillo, adını vermediği Rus medyası temsilcilerinden birinin önümüzdeki hafta ‘hesap vereceği’ yönünde tehditlerde bulunmuştu. Rusya İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valeriy Fadeyev, bu konuyla ilgili Rusya Soruşturma Komitesi ve Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) başvuruda bulunacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230914/zaharova-ukrayna-ordusunun-rus-medyasina-yonelik-tehditlerini-uluslararasi-orgutlere-bildirecegiz-1075482007.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya insan hakları konseyi
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, rusya insan hakları konseyi

Rusya İnsan Hakları Konseyi: Ukrayna ordusunun sözcüsünün gazetecileri tehdit etmesi kabul edilemez

22:46 14.09.2023
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
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Rusya İnsan Hakları Konseyi Üyesi Aleksandr Brod, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bölgesel Savunma Güçleri sözcüsünün Rus gazetecileri tehdit etmesinin hukuk ve ahlak sınırlarını aşan bir öfke nöbeti olduğunu, bunun kabul edilemeyeceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanlğı İnsan Hakları Konseyi Üyesi Aleksandr Brod, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bölgesel Savunma Güçleri Sözcüsü Sarah Ashton-Chirillo'nun Rus gazetecilere yönelik tehditlerinin hukuk ve ahlak sınırlarını aşan bir öfke nöbeti olduğunu ve bu tür çağrıların gazetecilerin güvenliğinin sağlanması konusunu düşündürdüğünü söyledi.
Brod, "Bu öfke nöbetleri hukuk ve ahlak sınırlarının çok ötesinde. İnsanlık sınırlarının çok ötesinde. Öte yandan bu tür çağrılar gazetecilerimizin, özellikle de Ukrayna rejimini ifşa eden ve medya alanında göze çarpan gazetecilerimizin güvenliğinin sağlanması konusunu da düşündürüyor” dedi.
Bu tür tepkilerin aynı zamanda Rus gazetecilerin faaliyetlerinin ‘dikkat çekici ve etkili’ olduğuna da işaret ettiğine vurgu yapan insan hakları aktivisti, “Elbette Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun da bu tür terör çağrılarını dikkate alması gerekiyor. Ve tabii ki Rusya Soruşturma Komitesi de bu tür kuduz vakalarına ilişkin hukuki değerlendirme yapmalı” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Ukrayna bölgesel savunma güçlerinin sözcülerinden ABD’li transseksüel Sarah Ashton-Cirillo, adını vermediği Rus medyası temsilcilerinden birinin önümüzdeki hafta ‘hesap vereceği’ yönünde tehditlerde bulunmuştu. Rusya İnsan Hakları Konseyi Başkanı Valeriy Fadeyev, bu konuyla ilgili Rusya Soruşturma Komitesi ve Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) başvuruda bulunacağını duyurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
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