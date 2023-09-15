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Rus Evi'nden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümüne özel sergi
Rus Evi'nden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümüne özel sergi
Dünyaca ünlü Rus ressam Yevgeniy Lansere’nin Milli Mücadele döneminde Anadolu’da çizdiği eserler bugün sanatseverlerle buluşuyor. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle Ankara'da bulunan Rus Evi destekleriyle tertip edilen ve dünyaca ünlü Rus ressam Yevgeniy Lansere’nin Milli Mücadele döneminde Anadolu’da çizdiği eserlerden oluşan 'Angora’da Yaz Mevsimi' adlı resim sergisi Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek. 15 Eylül Cuma günü saat 18.00’de düzenlenecek açılış ile başkentli sanatseverlerle buluşacak olan sergi, 28 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Lansere’nin sergilenecek olan eserleri, Rus sanatçı Sergey Golovaçyev tarafından yapay zeka kullanılarak renklendirildi.Yevgeniy Lansere kimdir?1917 Ekim Devrimi’nin ardından kurulan Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin ilk Ankara büyükelçisi olan Semyon Aralov’un daveti üzerine 1922 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Yevgeniy Lansere (1875-1946), Trabzon ve Ankara’da geçirdiği zaman boyunca pek çok eskiz yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230830/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-zafer-bayrami-mesaji-1075040429.html
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rus, ressam, yıldönümü, türkiye, cumhuriyet, sergi, rus evi, türk-rus dostluk evi, ankara, kültür & sanat, yevgeniy lansere, sergey golovaçyev, yapay zeka
rus, ressam, yıldönümü, türkiye, cumhuriyet, sergi, rus evi, türk-rus dostluk evi, ankara, kültür & sanat, yevgeniy lansere, sergey golovaçyev, yapay zeka

Rus Evi'nden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümüne özel sergi

11:16 15.09.2023
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara BüyükelçiliğiDünyaca ünlü Rus ressam Yevgeniy Lansere’nin Milli Mücadele döneminde Anadolu’da çizdiği eserler bugün sanatseverlerle buluşuyor.
Dünyaca ünlü Rus ressam Yevgeniy Lansere’nin Milli Mücadele döneminde Anadolu’da çizdiği eserler bugün sanatseverlerle buluşuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© Fotoğraf : Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği
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Dünyaca ünlü Rus ressam Yevgeniy Lansere’nin Milli Mücadele döneminde Anadolu’da çizdiği eserler bugün sanatseverlerle buluşuyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle Ankara'da bulunan Rus Evi destekleriyle tertip edilen ve dünyaca ünlü Rus ressam Yevgeniy Lansere’nin Milli Mücadele döneminde Anadolu’da çizdiği eserlerden oluşan 'Angora’da Yaz Mevsimi' adlı resim sergisi Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek.
15 Eylül Cuma günü saat 18.00’de düzenlenecek açılış ile başkentli sanatseverlerle buluşacak olan sergi, 28 Eylül tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Lansere’nin sergilenecek olan eserleri, Rus sanatçı Sergey Golovaçyev tarafından yapay zeka kullanılarak renklendirildi.

Yevgeniy Lansere kimdir?

1917 Ekim Devrimi’nin ardından kurulan Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’nin ilk Ankara büyükelçisi olan Semyon Aralov’un daveti üzerine 1922 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Yevgeniy Lansere (1875-1946), Trabzon ve Ankara’da geçirdiği zaman boyunca pek çok eskiz yaptı.
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