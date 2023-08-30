Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden fotoğraflarla Zafer Bayramı mesajı

1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından da anıldı.