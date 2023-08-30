https://sputniknews.com.tr/20230830/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-zafer-bayrami-mesaji-1075040429.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden fotoğraflarla Zafer Bayramı mesajı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden fotoğraflarla Zafer Bayramı mesajı
Türkiye'nin Büyük Taarruz'daki zaferini andığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk ve Sovyet askerlerinin de birlikte... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T10:19+0300
2023-08-30T10:19+0300
2023-08-30T10:24+0300
türkiye
rusya
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30 ağustos zafer bayramı
kutlama
tebrik
mesaj
türkiye
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1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından da anıldı. X platformundan mesaj yayımlayan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Sovyet Rusya’nın Türk halkının yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zaferin 101. yıldönümünü kutlarız!" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230830/cumhurbaskani-erdogandan-30-agustos-zafer-bayrami-mesaji-1075039193.html
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rusya, rusya'nın ankara büyükelçiliği, rusya'nın ankara büyükelçisi, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı, kutlama, tebrik, mesaj, türkiye, sovyetler birliği, mustafa kemal atatürk, vladimir lenin
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden fotoğraflarla Zafer Bayramı mesajı
10:19 30.08.2023 (güncellendi: 10:24 30.08.2023) Abone ol
Türkiye'nin Büyük Taarruz'daki zaferini andığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk ve Sovyet askerlerinin de birlikte olduğu fotoğrafları paylaştı.
1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından da anıldı.
X platformundan mesaj yayımlayan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Sovyet Rusya’nın Türk halkının yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zaferin 101. yıldönümünü kutlarız!" dedi.