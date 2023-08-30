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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden fotoğraflarla Zafer Bayramı mesajı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden fotoğraflarla Zafer Bayramı mesajı
Türkiye'nin Büyük Taarruz'daki zaferini andığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk ve Sovyet askerlerinin de birlikte... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
rusya
rusya'nın ankara büyükelçiliği
rusya'nın ankara büyükelçisi
zafer bayramı
30 ağustos zafer bayramı
kutlama
tebrik
mesaj
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1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından da anıldı. X platformundan mesaj yayımlayan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Sovyet Rusya’nın Türk halkının yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zaferin 101. yıldönümünü kutlarız!" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230830/cumhurbaskani-erdogandan-30-agustos-zafer-bayrami-mesaji-1075039193.html
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rusya, rusya'nın ankara büyükelçiliği, rusya'nın ankara büyükelçisi, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı, kutlama, tebrik, mesaj, türkiye, sovyetler birliği, mustafa kemal atatürk, vladimir lenin
rusya, rusya'nın ankara büyükelçiliği, rusya'nın ankara büyükelçisi, zafer bayramı, 30 ağustos zafer bayramı, kutlama, tebrik, mesaj, türkiye, sovyetler birliği, mustafa kemal atatürk, vladimir lenin

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden fotoğraflarla Zafer Bayramı mesajı

10:19 30.08.2023 (güncellendi: 10:24 30.08.2023)
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Türkiye'nin Büyük Taarruz'daki zaferini andığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk ve Sovyet askerlerinin de birlikte olduğu fotoğrafları paylaştı.
1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından da anıldı.
X platformundan mesaj yayımlayan Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "Sovyet Rusya’nın Türk halkının yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan zaferin 101. yıldönümünü kutlarız!" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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