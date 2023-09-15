https://sputniknews.com.tr/20230915/rus-diplomat-abd-ozel-servisleri-bmdeki-rus-temsilcilere-takintili-bir-sekilde-odaklaniyor-1075484805.html
Rus Diplomat: ABD özel servisleri BM'deki Rus temsilcilere takıntılı bir şekilde odaklanıyor
Rus Diplomat: ABD özel servisleri BM'deki Rus temsilcilere takıntılı bir şekilde odaklanıyor
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Mariya Zabolotskaya, ABD özel servislerinin BM'deki Rus diplomatlarına takıntılı bir şekilde... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T00:21+0300
2023-09-15T00:21+0300
2023-09-15T00:21+0300
dünya
bm
bm
rusya
mariya zabolotskaya
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BM Genel Kurulu Ev Sahibi Ülkeyle İlişkiler Komitesi’nde konuşan Zabolotskaya, "Son toplantıda, ABD özel servislerinin BM'ye gelen Rus temsilcilere takıntılı bir şekilde odaklandığından bahsetmiştim. Ancak sonuç olarak bu uygulama devam etti” dedi.Rus diplomat, ABD’nin sürekli olarak Rusya'nın daimi misyonuna baskı yaptığını, Rusya'nın BM çalışmalarına katılmasını engellediğini ekledi.
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bm, bm, rusya, mariya zabolotskaya
bm, bm, rusya, mariya zabolotskaya
Rus Diplomat: ABD özel servisleri BM'deki Rus temsilcilere takıntılı bir şekilde odaklanıyor
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Mariya Zabolotskaya, ABD özel servislerinin BM'deki Rus diplomatlarına takıntılı bir şekilde odaklandığını söyledi.
BM Genel Kurulu Ev Sahibi Ülkeyle İlişkiler Komitesi’nde konuşan Zabolotskaya, "Son toplantıda, ABD özel servislerinin BM'ye gelen Rus temsilcilere takıntılı bir şekilde odaklandığından bahsetmiştim. Ancak sonuç olarak bu uygulama devam etti” dedi.
Rus diplomat, ABD’nin sürekli olarak Rusya'nın daimi misyonuna baskı yaptığını, Rusya'nın BM çalışmalarına katılmasını engellediğini ekledi.