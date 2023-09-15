https://sputniknews.com.tr/20230915/putin-ve-lukasenko-socide-bir-araya-geldi-1075495347.html
Putin ve Lukaşenko, Soçi'de bir araya geldi
Putin ve Lukaşenko, Soçi'de bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Soçi'deki görüşmesi başladı. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T12:09+0300
2023-09-15T12:09+0300
2023-09-15T12:13+0300
dünya
kuzey kore lideri kim jong un
kim yo jong
rusya
aleksandr lukaşenko
soçi
belarus
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Rusya lideri Putin, en sık görüştüğü devlet başkanı olan Lukaşenko'yla Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yeniden bir araya geldi.Görüşmenin başında konuşan Putin, mevkidaşına Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlatma sözü verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230915/kuzey-kore-lideri-kim-rusyada-savas-ucaklarinin-uretildigi-fabrikalari-ziyaret-etti-1075491932.html
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kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong, rusya, aleksandr lukaşenko, soçi, belarus
kuzey kore lideri kim jong un, kim yo jong, rusya, aleksandr lukaşenko, soçi, belarus
Putin ve Lukaşenko, Soçi'de bir araya geldi
12:09 15.09.2023 (güncellendi: 12:13 15.09.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Soçi'deki görüşmesi başladı.
Rusya lideri Putin, en sık görüştüğü devlet başkanı olan Lukaşenko'yla Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yeniden bir araya geldi.
Görüşmenin başında konuşan Putin, mevkidaşına Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlatma sözü verdi.