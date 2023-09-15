https://sputniknews.com.tr/20230915/prof-dr-ahmet-ercan-istanbul-dahil-3-ilin-deprem-riskini-paylasti-73-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1075489775.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul dahil 3 ilin deprem riskini paylaştı: 7.3 büyüklüğünde deprem uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul dahil 3 ilin deprem riskini paylaştı: 7.3 büyüklüğünde deprem uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski olan illeri alfabetik sırayla paylaşmaya devam ediyor. Yaklaşık 37 ili değerlendiren Ercan, son olarak İstanbul, İzmir ve... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T08:46+0300
2023-09-15T08:46+0300
2023-09-15T08:46+0300
türkiye
ahmet ercan
deprem
istanbul
tekirdağ
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından, illerin deprem risk haritasını açıklamayı sürdürüyor. Beklenen depremleri ve büyüklüklerine ilişkin bilgi veren Ercan, İçel, İstanbul ve İzmir'in deprem olasılıklarını paylaştı.Daha önce yaklaşık 37 ilin olası deprem riskini açıklayan Ercan, 6.5 büyüklüğünden küçük olan illerde büyük deprem beklenmediğini belirterek, paylaşımlarının buna göre okunması gerektiğini dikkat çekti.Ercan'ın paylaşımında şunları kaydetti:"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; İçel; <M6.5 İstanbul(K.Marmara); M6.4-M6.7(İstanbul kolu), M7.0-7.2.(Tekirdağ kolu), İzmir M7.3. 3 ilde de ivedi büyük deprem belirtisi yok."Hangi illerde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şu şekildeydi:Adana: 7.1Adıyaman: 6.9Afyon: 6.9Ağrı: 7.5Aksaray: 6.5Amasya: 7.3Ankara: 6.6Antalya: 7.0Ardahan: 6.5Artvin: 6.5Aydın: 7.3Bartın: 6.7Batman: 6.5'den küçükBayburt: 6.5'den küçükBilecik: 6.5'den küçükBingöl: 7.2Bitlis: 6.5Bolu: 7.5Burdur: 7.0Bursa: 7.1Çankırı 7Çanakkale 7.5Çorum 7.1Denizli 7Diyarbakır 7Düzce 7.3Edirne 6,5Elazığ 6,7Eskişehir 6,6Antep: 7.8Giresun: 6.0'dan küçükGümüşhane: 6.0'dan küçükHakkari: 7.2Hatay: 7.3
https://sputniknews.com.tr/20230913/prof-dr-ahmet-ercan-3-ili-acikladi-78-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1075430938.html
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ahmet ercan, deprem, istanbul, tekirdağ
ahmet ercan, deprem, istanbul, tekirdağ
Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul dahil 3 ilin deprem riskini paylaştı: 7.3 büyüklüğünde deprem uyarısı
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riski olan illeri alfabetik sırayla paylaşmaya devam ediyor. Yaklaşık 37 ili değerlendiren Ercan, son olarak İstanbul, İzmir ve İçel'in deprem riskini paylaştı.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından, illerin deprem risk haritasını açıklamayı sürdürüyor. Beklenen depremleri ve büyüklüklerine ilişkin bilgi veren Ercan, İçel, İstanbul ve İzmir'in deprem olasılıklarını paylaştı.
Daha önce yaklaşık 37 ilin olası deprem riskini açıklayan Ercan, 6.5 büyüklüğünden küçük olan illerde büyük deprem beklenmediğini belirterek, paylaşımlarının buna göre okunması gerektiğini dikkat çekti.
Ercan'ın paylaşımında şunları kaydetti:
"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; İçel; <M6.5 İstanbul(K.Marmara); M6.4-M6.7(İstanbul kolu), M7.0-7.2.(Tekirdağ kolu), İzmir M7.3. 3 ilde de ivedi büyük deprem belirtisi yok."
Hangi illerde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?
Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şu şekildeydi:
Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Afyon: 6.9
Ağrı: 7.5
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bingöl: 7.2
Bitlis: 6.5
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı 7
Çanakkale 7.5
Çorum 7.1
Denizli 7
Diyarbakır 7
Düzce 7.3
Edirne 6,5
Elazığ 6,7
Eskişehir 6,6
Antep: 7.8
Giresun: 6.0'dan küçük
Gümüşhane: 6.0'dan küçük
Hakkari: 7.2
Hatay: 7.3