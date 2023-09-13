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https://sputniknews.com.tr/20230913/prof-dr-ahmet-ercan-3-ili-acikladi-78-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1075430938.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan 3 ili açıkladı: 7.8 büyüklüğünde deprem uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan 3 ili açıkladı: 7.8 büyüklüğünde deprem uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane'nin deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
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övgün ahmet ercan
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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmayı sürdürüyor. Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan bugün G harfi ile başlayan 3 ile ilişkin deprem tahminini açıkladı. Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane için deprem riski değerlendirmesinde bulunan Ercan'ın, Gaziantep hakkındaki yorumu dikkat çekti.Ercan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü;Gazi̇antep: Batısı M7,8, içi ile doğusu 6'dan küçük deprem odaksız, güvenli,Gi̇resun: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli,Gümüşhane: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli."Kullanıcıların Gaziantep'in batı kısmı hakkındaki sorularına da yanıt veren Ercan, "Uzun süre yıkıcı büyük deprem beklemiyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230908/prof-dr-ahmet-ercan-acikladi-turkiyenin-gorecegi-en-buyuk-depremler-hangi-illerde-olacak-1075288348.html
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ahmet ercan, övgün ahmet ercan, deprem, gaziantep
ahmet ercan, övgün ahmet ercan, deprem, gaziantep

Prof. Dr. Ahmet Ercan 3 ili açıkladı: 7.8 büyüklüğünde deprem uyarısı

09:43 13.09.2023
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© İHA
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Prof. Dr. Ahmet Ercan Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane'nin deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmayı sürdürüyor.
Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan bugün G harfi ile başlayan 3 ile ilişkin deprem tahminini açıkladı. Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane için deprem riski değerlendirmesinde bulunan Ercan'ın, Gaziantep hakkındaki yorumu dikkat çekti.
Ercan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü;
Gazi̇antep: Batısı M7,8, içi ile doğusu 6'dan küçük deprem odaksız, güvenli,
Gi̇resun: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli,
Gümüşhane: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli."
Kullanıcıların Gaziantep'in batı kısmı hakkındaki sorularına da yanıt veren Ercan, "Uzun süre yıkıcı büyük deprem beklemiyorum" dedi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2023
TÜRKİYE
Prof. Dr. Ahmet Ercan açıkladı: Türkiye’nin göreceği en büyük depremler hangi illerde olacak?
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