https://sputniknews.com.tr/20230913/prof-dr-ahmet-ercan-3-ili-acikladi-78-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1075430938.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan 3 ili açıkladı: 7.8 büyüklüğünde deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan 3 ili açıkladı: 7.8 büyüklüğünde deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane'nin deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T09:43+0300

2023-09-13T09:43+0300

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türkiye

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

deprem

gaziantep

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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını alfabetik sıraya göre paylaşmayı sürdürüyor. Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan bugün G harfi ile başlayan 3 ile ilişkin deprem tahminini açıkladı. Gaziantep, Giresun ve Gümüşhane için deprem riski değerlendirmesinde bulunan Ercan'ın, Gaziantep hakkındaki yorumu dikkat çekti.Ercan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü;Gazi̇antep: Batısı M7,8, içi ile doğusu 6'dan küçük deprem odaksız, güvenli,Gi̇resun: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli,Gümüşhane: 6'dan küçük, deprem odaksız, güvenli."Kullanıcıların Gaziantep'in batı kısmı hakkındaki sorularına da yanıt veren Ercan, "Uzun süre yıkıcı büyük deprem beklemiyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230908/prof-dr-ahmet-ercan-acikladi-turkiyenin-gorecegi-en-buyuk-depremler-hangi-illerde-olacak-1075288348.html

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